Dix joueurs et un membre de l'encadrement du club ont été testés positifs.

Le FC Dallas a déclaré forfait pour le tournoi de reprise de la ligue nord-américaine de football (MLS) car 11 membres du club ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé lundi la MLS.

Selon un communiqué de la MLS, 10 joueurs et un membre de l'encadrement technique ont été testés positifs depuis leur arrivée à Orlando (Floride), où doit démarrer mercredi ce tournoi baptisé "La MLS revient".

Selon le commissaire de la MLS, Don Garber, "la santé de tous les gens concernés par notre reprise reste la priorité absolue, donc nous continuerons à prendre des décisions en cohérence avec cette priorité".

Aucun match de la MLS n'a pu avoir lieu depuis le mois de mars à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. La reprise de la saison est prévue mercredi pour 26 franchises basées à Disney World, à Orlando, chaque équipe étant isolée dans une "bulle" protectrice.

Le Nashville SC, également présent à Orlando, a lui aussi été touché par une série de cas, cinq selon le media The Athletic, mais il n'a pas déclaré forfait. Il doit jouer mercredi contre le Chicago Fire.

Carlos Vela, la star mexicaine du Los Angeles FC, a lui renoncé à participer au tournoi de reprise à cause de l'importante hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'État ces dernières semaines.

