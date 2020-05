Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde rejoint le staff d'Hansi Flick.

Miroslav Klose a été nommé entraîneur-adjoint de Hansi Flick chez les champions de Bundesliga du Bayern Munich pour la prochaine saison.

Le Bayern a déclaré que Klose, 41 ans, avait signé un contrat d'un an jusqu'en juin 2021. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde de football était jusqu'ici responsable de l'équipe des moins de 17 ans du Bayern. "Nous sommes très heureux que Miro ait décidé de franchir cette étape du Campus du Bayern à l'équipe première", a déclaré le président Karl-Heinz Rummenigge. "Il est l'attaquant allemand le plus performant de ces 15-20 dernières années. Je suis convaincu que nos attaquants, en particulier, tireront profit de sa présence en tant qu'entraîneur. Miro était également le candidat préféré de Hansi Flick".

Klose a terminé sa brillante carrière d'international allemand avec un record de 71 buts en 137 sélections après avoir remporté la Coupe du monde 2014. Flick était à l'époque l'adjoint du sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw. Klose a marqué son 16e et dernier but dans un Mondial lors du tournoi au Brésil il y a six ans.

Flick, dont le contrat a été récemment renouvelé jusqu'en 2023, a déclaré: "Avec son expérience en tant qu'ancien professionnel au plus haut niveau international Miro est le complément parfait de notre équipe d'entraîneurs". Le Bayern a déclaré qu'un autre assistant, Danny Roehl, avait vu son contrat être prolongé jusqu'en 2023.

