L'entraîneur d'Arsenal et le joueur de Chelsea ont tous les deux été testés positifs au coronavirus. Des réunions vont avoir lieu quant à la tenue des futurs matchs de Premier League.

Le coach d'Arsenal l'Espagnol Mikel Arteta est atteint par le coronavirus. Il a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club de football londonien de Premier League. Celle-ci a décidé de tenir une réunion d'urgence vendredi matin avec le club "concernant les rencontres futures". Samedi après-midi , Arsenal doit en principe se déplacer à Brighton.

"Le personnel d'Arsenal qui a eu récemment des contacts étroits avec Mikel va maintenant s'isoler conformément aux directives sanitaires du gouvernement. Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse d'un nombre important de personnes de Colney, y compris toute l'équipe première ligne et le staff des entraîneurs, ainsi qu'un nombre plus restreint de personnes de notre Académie Hale End que nous avons également fermée temporairement par précaution", précise Arsenal.

"C'est vraiment décevant" a réagi Arteta sur le site des Gunners. "J'ai passé le test après m'être senti mal. Je serai au travail dès que j'en aurai le droit".

Chelsea touché

Le club anglais de Chelsea a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que son ailier international Callum Hudson-Odoi avait été testé positif au nouveau coronavirus, le premier cas répertorié chez un joueur en Premier League.

Un peu plus tôt, le club d'Arsenal avait annoncé que son entraîneur Mikel Arteta avait lui aussi été testé positif, entraînant le report du match contre Brighton prévu samedi, alors qu'une réunion d'urgence se tiendra vendredi matin pour décider de la suite du championnat anglais, le plus riche du monde.

