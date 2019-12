Mignolet avant le Real: "Nous allons tout donner pour passer l'hiver européen"

Le Club de Bruges joue son avenir européen mercredi face au Real Madrid, que l'équipe de Philippe Clement reçoit dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Derrière le PSG et le Real, assurés des deux premières places du groupe A et qualifiés pour les 8e de finale de la C1, les Blauw en zwart mènent un duel à distance avec Galatasaray pour la 3e place, synonyme de repêchage en 16e de finale de l'Europe League. Bruges est actuellement 3e avec 3 points, 1 de plus que le club turc, qui se rend à Paris mercredi.

© belga