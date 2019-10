C'est face à l'Eintracht Francfort que le Standard va jouer ses deux prochains matches d'Europa League. Les Rouches défient les Allemands jeudi soir (21h00) sur la pelouse de la Commerzbank-Arena pour le compte de la 3e journée du groupe F, avant de recevoir l'Eintracht le 7 novembre (18h55) à Sclessin.

Les deux équipes comptent 3 points, acquis dans les deux cas face au Vitoria Guimaraes, qui se rend à Arsenal jeudi. Arsenal qui a battu tant le Standard que Francfort, demi-finaliste de l'Europa League la saison dernière. Les Gunners s'étaient imposés 0-3 à Francfort lors de la 1e journée et avaient battu les Rouches 4-0 le 3 octobre dernier à Londres.

"Atteindre un niveau supérieur"

"On a autant de points que Francfort et on les rencontre deux fois, mais je considère Francfort au même niveau qu'Arsenal, donc ce sera d'office très difficile", a déclaré l'entraîneur du Standard Michel Preud'homme mercredi lors de la conférence de presse d'avant-match. "On connaît la difficulté de la tâche. Sur papier, Francfort est favori, mais j'espère qu'on sera capable d'atteindre un niveau supérieur. Il faudra être plus physique qu'on l'a été à Arsenal, rester dans l'organisation et le même schéma, même si on est en difficulté à moment donné", ajoute le coach liégeois.

"On aborde tous les matches avec la même détermination et on veut gagner chaque rencontre", dit pour sa part Nicolas Gavory. "Cela ne change pas grand-chose pour nous de partir en tant qu'outsider. On doit créer l'exploit dans ce genre de situations".