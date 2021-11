L'accusation porte sur un paiement suspect de Blater à Platini en 2011. Platini, alors président de l'UEFA, l'instance du football européen, avait reçu plus de 1,8 million d'euros pour des travaux qu'il aurait effectués en tant que consultant entre 1998 et 2002.

L'ancien président de l'UEFA Michel Platini et l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter ont été mis en accusation en Suisse pour plusieurs délits dont l'"escroquerie", dans l'affaire de paiement suspect qui les a placés depuis 2015 au ban du football mondial, a annoncé mardi le parquet fédéral suisse.

Il revient désormais au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone de valider cet acte d'accusation et de décider de la tenue d'un procès contre les deux anciens dirigeants, également poursuivis pour "gestion déloyale", "abus de confiance" et "faux dans les titres".

L'accusation porte sur un paiement suspect de Blater à Platini en 2011. Platini, alors président de l'UEFA, l'instance du football européen, avait reçu plus de 1,8 million d'euros pour des travaux qu'il aurait effectués en tant que consultant entre 1998 et 2002.

Cependant, il n'y avait pas de contrat écrit. "Les preuves recueillies par le ministère public suisse renforcent le soupçon qu'il n'y a pas de base légale pour ce paiement", peut-on lire dans le communiqué du parquet fédéral suisse. "Ce paiement a porté atteinte aux actifs de la FIFA et enrichi illégalement Platini".

La FIFA, la fédération internationale de football, avait suspendu Blatter pour huit ans en 2015 en raison du paiement suspicieux fait à Platini.

La sanction avait ensuite été réduite à six ans. En mars dernier, l'ancien président de la FIFA a appris qu'il était suspendu pour sept années supplémentaires.

La commission d'éthique de la FIFA le considère également coupable de manquement au devoir, de conflit d'intérêts et d'avoir offert ou accepté des cadeaux et des primes. Cette nouvelle suspension prendra effet en octobre, lorsque l'ancienne sanction de six ans aura expiré..

