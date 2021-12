Adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien joueur des Red Devils quitte le club pour laisser la place à Ralf Rangnick qui sera le long du banc de touche pour la première fois ce dimanche. En trois matches à la tête de Man U, Carrick a obtenu 2 victoires et un partage.

L'entraîneur intérimaire Michael Carrick quitte Manchester United. L'ancien joueur du club anglais a annoncé ses adieux à Old Trafford peu après la victoire à domicile jeudi soir contre Arsenal (3-2). "Je suis et je serai toujours un fan de Manchester United. Pour moi, c'est le bon moment pour quitter le club. J'ai hâte de soutenir l'équipe depuis les tribunes", a-t-il déclaré.

Carrick est resté invaincu en tant qu'entraîneur intérimaire. Il a succédé le 21 novembre à Ole Gunnar Solskjaer dont il était l'adjoint. Le coach norvégien avait été remercié en raisons des mauvais résultats. Avec Carrick comme T1, le club anglais s'est imposé en Ligue des Champions 0-2 à Villarreal et a tenu en échec 1-1 le leader Chelsea, à Stamford Bridge, en Premier League.

Man United a nommé Ralf Rangnick comme entraîneur principal pour le reste de la saison plus tôt cette semaine. L'Allemand devait attendre les papiers nécessaires pour commencer à travailler en Grande-Bretagne et était absent sur le banc contre Arsenal. Il effectuera ses débuts en tant qu'entraîneur de Man U dimanche lors du match à domicile contre Crystal Palace. Rangnick était présent en tribune à Old Trafford jeudi soir.

