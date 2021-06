Le Mexique a été plusieurs fois épinglé par la Fifa pour ces manifestations à caractère homophobe, et sanctionné d'amendes.

La qualification du Mexique pour la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf, jeudi à Denver, a été ternie par une interruption de son match face au Costa Rica (0-0, victoire 5-4 au t.a.b) après une répétition de cris homophobes.

Le Mexique retrouvera dimanche en finale du tournoi les Etats-Unis, tenats du titre, qui ont battu le Honduras 1-0 plus tôt dans la journée.

Si le gardien mexicain Guillermo Ochoa (ex-Standard) a été le héros du match, permettant à son équipe de l'emporter 5-4 lors de la séance de tirs au but (0-0 à la fin du temps réglementaire) en arrêtant une frappe du Costaricien Allan Cruz, les supporters mexicains, eux, ont été à nouveau pointés du doigt.

Chaque dégagement du gardien du Costa Rica Leonel Moreira a été ponctué d'une insulte homophobe, une habitude depuis des années des fans de la "Tri".

Jeudi, des rappels ont d'abord été lancés aux fans par haut-parleur. Puis la rencontre a été stoppée durant trois minutes durant les arrêts de jeu alors que ces cris avaient persisté.

Le Mexique a été plusieurs fois épinglé par la Fifa pour ces manifestations à caractère homophobe, et sanctionné d'amendes. Une procédure avait notamment été ouverte pour des faits similaires contre la Fédération mexicaine après le Mondial-2018 en Russie.

En 2017, la Fédération avait demandé à ses supporters de s'abstenir de tels comportements, sans succès.

Dans le premier match de la journée, les Etats-Unis se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf grâce à un but de Jordan Siebatcheu inscrit à une minute de la fin du temps règlementaire face au Honduras (1-0).

La sélection américaine sera opposée dimanche à Denver à celle du Mexique pour tenter de défendre son titre dans une compétition opposant nations d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et des Caraïbes.

