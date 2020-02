Thomas Meunier a joué toute la rencontre dimanche soir sur le flanc droit de la défense du Paris Saint-Germain. Le leader de Ligue a battu Lyon et son capitaine Jason Denayer 4-2. Au classement, le PSG totalise 61 points après ce 20e succès, en 24 rencontres, et conserve 12 points d'avance sur Marseille. Lyon est 9e avec 33 points après ce 9e revers.

Di Maria (22e) et Mbappe (38e), avant la pause, et Marcal, contre son camp (47e) ont placé les Parisiens sur du velours (3-0). Terrier (52e) et Moussa Dembele (59e) ont relancé l'OL. Mais l'espoir des Gones n'a duré que 20 minutes jusqu'au 4e but du PSG signé Cavani (79e), qui venait de monter au jeu trois minutes plus tôt.

