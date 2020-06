L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, en fin de contrat le 30 juin à Paris, ne disputera pas la fin de la Ligue des champions avec le PSG, annonce samedi le journal espagnol Marca, ce que confirme RMC Sport en y ajoutant le cas de Thomas Meunier.

Thomas Meunier a "décidé de quitter le PSG dès le 30 juin prochain. Le Belge ne sera donc pas à la reprise du groupe professionnel lundi prochain", affirme RMC sur son site internet.

Leonardo, directeur sportif du PSG, avait déjà confirmé que le défenseur belge de 28 ans ne serait pas conservé. Le Diable Rouge était arrivé à Paris en 2016 en provenance du Club de Bruges. À Paris, Meunier, qui est cité au Borussia Dortmund, a remporté trois titres de champion de France, deux Coupe de la Ligue et deux Coupe de France.

Edinson Cavani, 33 ans, "ne jouera pas la Ligue des champions cette saison avec le PSG", écrit le quotidien sportif Marca, une information confirmée et complétée par le média français.

Sacré champion de France au terme d'une saison stoppée par le coronavirus, le PSG doit disputer les quarts de finale de la Ligue des champions entre le 12 et le 15 août. Le club de la capitale est également engagé en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, deux matches prévus fin juillet.

Si les informations de presse se confirment, le départ de Cavani laissera un goût amer aux supporters parisiens, qui ont fait de l'Uruguayen arrivé en 2013 une des idoles du Parc des princes.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec 200 réalisations, l'attaquant a perdu cette saison sa place de titulaire au profit de l'Argentin Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan puis recruté définitivement fin mai.

