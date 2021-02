Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, a annoncé lundi en conférence de presse que Thomas Meunier était de retour avec les Borussen. Le latéral droit fera le déplacement avec le BVB au FC Séville mercredi soir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce duel arrive trop tôt pour Thorgan Hazard, pourtant lui aussi de retour à l'entraînement.

Meunier n'a plus joué en Bundesliga depuis le 19 janvier en raison d'une blessure au genou. Outre Thorgan Hazard, le gardien Roman Burki et le défenseur Dan-Axel Zagadou sont aussi forfaits pour le déplacement en Andalousie.

"Notre but est clairement de nous qualifier pour le tour suivant", a déclaré le T1 du Borussia, qui reste sur un cinq sur 18 en championnat. "Nous allons faire tout notre possible. Nous sommes conscients que nous avons besoin de deux bonnes performances."

Axel Witsel, troisième Diable Rouge du noyau allemand, est lui blessé au tendon d'Achille et sur la touche pour les prochains mois.

