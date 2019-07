Le Paris Saint-Germain, avec Thomas Meunier lors des 45 premières minutes, a remporté son match de préparation contre les Australiens du Sydney FC (0-3), mardi à Suzhou, en Chine.

Kylian Mbappé (37e) et Edinson Cavani (43e) ont marqué en première mi-temps. Metehan Güclü, attaquant franco-turc de 20 ans et formé au PSG, a marqué le 3e but des siens en fin de rencontre (89e).

C'était le 4e match de préparation des champions de France après une victoire contre Dresde (1-6) et des partages contre Nuremberg (1-1) et l'Inter (1-1, défaite 5-6 t.a.b.).

Samedi, le PSG tentera de décrocher le premier trophée de sa saison, le Trophée des Champions (Supercoupe de France). Les Parisiens de Thomas Tuchel défieront à Shenzhen, en Chine, le Stade Rennais, vainqueur de la dernière Coupe de France.

Les Franciliens débuteront leur championnat le 11 août contre Nîmes au Parc des Princes