Thomas Meunier a participé à la fête mercredi à Paris lors de la victoire du PSG sur le Real Madrid (3-0) en inscrivant lui-même le troisième but des siens dans le groupe A de la Ligue des Champions de football celui du Club de Bruges, auteur de son côté d'un partage (0-0) contre Galatasaray lors de cette première journée de la phase de poules.

"C'est la cerise sur le gâteau me concernant (ndlr: son but). Merci à Juan (Icardi) qui a été très altruiste sur cette action, il aurait pu finir le gardien, je ne peux que le féliciter pour cette magnifique assist", a commenté Thomas Meunier, le défenseur du Paris SG au micro de RMC sport. "Pour le reste, une très très bonne équipe malgré les absences de nos trois vedettes. On a joué en équipe: Sarabia, Di Maria, ils ont fait un travail formidable. Je pourrais citer toute l'équipe, en réalité on a été très très bons, comme un vrai bloc offensivement, défensivement, on s'est créé pas mal d'opportunités. (L'entraîneur) Thomas Tuchel a mis l'accent cette semaine plus que d'habitude sur l'aspect tactique, les entraînements étaient très instructifs".