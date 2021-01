L'ancien international allemand Mesut Ozil, qui ne joue plus à Arsenal, son club depuis 2013, est près de s'engager avec le club turc de Fenerbahçe, rapportent mercredi des médias turcs.

Le meneur de jeu âgé de 32 ans et Fenerbahçe sont même parvenus à un accord portant sur un contrat de trois ans et demi, selon l'agence de presse DHA.

Le quotidien sportif de référence Fanatik a pour sa part rapporté qu'un "accord de principe" avait été trouvé et que le champion du monde 2014 serait rémunéré à hauteur de cinq millions d'euros par saison.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Fenerbahçe n'a pas répondu dans l'immédiat. Plusieurs médias ont par ailleurs rapporté qu'Ozil était également en discussions avec le club du Championnat nord-américain de de D.C. United, aux Etats-Unis.

En conflit avec Arsenal, Ozil, un Allemand d'origine turque, n'a pas joué avec son club depuis le 7 mars 2020. En octobre, les Gunners ne l'avaient pas retenu sur leur liste de joueurs en Premier League, renforçant les interrogations sur son avenir à Londres.

Le contrat d'Ozil, joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros, expire à la fin de la saison en cours.

Les rumeurs sur un transfert d'Ozil à Fenerbaçe vont bon train en Turquie depuis plusieurs semaines. Le président du club stambouliote s'est rendu à deux reprises à Londres ces derniers jours pour tenter de convaincre le joueur, selon les médias.

Si l'arrivée d'Ozil à Fenerbahçe se confirme, le joueur habitera dans une villa située à proximité du domicile stambouliote du président Recep Tayyip Erdogan, selon DHA.

Le joueur avait été critiqué de façon virulente en Allemagne après avoir posé pour une photo avec M. Erdogan en 2018. Dénonçant des attaques "racistes", Ozil avait mis fin à sa carrière internationale après cette polémique.

Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs d'Istanbul, occupe actuellement la 5e place du Championnat de Turquie.

