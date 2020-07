Le président du Barça se veut rassurant quant à l'avenir de son numéro 10.

Josep Maria Bartomeu a assuré que Lionel Messi allait ponctuer sa carrière au sein du club catalan. Le président du FC Barcelone a réfuté les récentes théories selon lesquelles l'étoile argentine ne voudrait pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2021, et ainsi quitter le Barça.

"Messi a dit qu'il voulait terminer sa carrière ici", a déclaré Bartomeu à la télévision espagnole Movistar peu après la victoire 1-4 du FC Barcelone sur le terrain de Villarreal dimanche soir. "Je ne vais pas donner de détails car nous sommes concentrés sur la compétition et en négociations avec de nombreux joueurs. Mais Messi a dit qu'il voulait rester ici. Nous allons donc pouvoir profiter de lui encore longtemps.

Capitaine du club, Messi a paraphé son dernier contrat en 2017 et celui-ci se termine en juin 2021. Jeudi, Cadena Ser a affirmé durant son émission de football "El Larguero" que "Messi envisage de quitter le Barça". Selon la radio espagnole, l'attaquant de 33 ans douterait du projet sportif du club.

A quatre journées de la fin, les Catalans comptent quatre longueurs de retard sur leur rival du Real Madrid, vainqueur 0-1 à l'Athletic Bilbao dimanche grâce à un penalty accordé après l'intervention du VAR et transformé par Sergio Ramos.

Bartomeu n'a pas manqué de critiqué l'arbitrage vidéo, insinuant que les Madrilènes étaient favorisés. "Le VAR n'est pas à la hauteur de nos attentes", a-t-il ajouté au micro de Movistar. "Depuis le retour du football, beaucoup de matches n'ont pas été équitables, favorisant toujours le même côté. Le VAR devrait aider l'arbitre mais, au cours des derniers matches, tout le monde a vu que le système n'était pas bien utilisé."

Dimanche, le Real Madrid aurait pu concéder un pénalty pour une faute sensiblement identique à celle qui a conduit le VAR à alerter l'arbitre principal sur l'ouverture du score. Malgré les protestations basques, l'homme en noir n'a pas été invité par l'arbitre vidéo à regarder l'action litigieuse.

