La superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans), en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le Barça, a communiqué au club via fax qu'il souhaite "unilatéralement" résilier son contrat, a confirmé à l'AFP une source au sein du club catalan mardi.

Les avocats du joueur ont fait parvenir au club un fax dans lequel ils annoncent la volonté de Messi de résilier son contrat unilatéralement, en vertu de la clause qui a expiré le 10 juin dernier, mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu'au 30 juin 2021, a indiqué cette source à l'AFP.

"En principe, cette clause expirait le 10 juin, mais le caractère atypique de cette saison coupée par le coronavirus a ouvert la voie pour que Messi demande à être libéré de son contrat dès maintenant. Il s'agit d'un premier pas vers l'ouverture d'une négociation pour son départ, sur la base de sa clause de libération qui s'élève à 700 millions d'euros", a précisé Marca, le journal le plus vendu d'Espagne mardi soir.

D'après la presse sportive espagnole, Messi s'est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman la semaine dernière, et lui aurait indiqué qu'il se voyait "plus à l'extérieur qu'à l'intérieur" du club.

"La fin de la glorieuse ère de Leo Messi à Barcelone semble être proche. Après l'arrivée de (l'entraîneur) Ronald Koeman, ce qui ressemble à un départ de son ami Luis Suarez et une fin de saison difficile et tourmentée, Leo Messi a communiqué ce mardi au FC Barcelone dans un fax son intention d'abandonner le club", a souligné la radio espagnole Once.

Cette "bombe totale", comme l'a qualifiée le principal journal sportif argentin Olé, intervient onze jours après la terrible déroute du Barça 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions au terme d'une saison catastrophique, qui a lancé une révolution au sein du club catalan.

Dans la foulée, l'entraîneur Quique Setién a été limogé, remplacé par Ronald Koeman. Ce dernier aurait, selon la presse spécialisée catalane, communiqué à l'attaquant uruguayen et grand ami de Messi Luis Suarez qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, à l'instar d'autres cadres du Barça comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti.

