Alors qu'il n'avait plus marqué, en quarts de finale de Ligue des Champions, depuis 2013, le joueur argentin du Barça a offert la qualification à son club, grâce à un doublé.

La victoire finale étant l'objectif annoncé et assumé cette saison, le FC Barcelone n'a pas tremblé face à Manchester United, pour ce quart de finale de Ligue des Champions. Le Barça se faisait peur dès les premières minutes de jeu mais la frappe de Rashford trouvait la barre du but de Ter Stegen. Le rythme de la partie était très élevé et Barcelone héritait d'un penalty pour une faute sur Rakitic mais l'arbitre allemand Felix Brych revenait sur sa décision après avoir consulté le VAR. Ce n'était que partie remise pour les Catalans qui ouvraient finalement la marque sur une frappe enroulée de l'inévitable Lionel Messi (16e).

L'Argentin profitait, quelques minutes plus tard, d'une erreur de De Gea, qui laissait passer le ballon sous ses bras, pour doubler la mise (20e). Manchester avait les jambes coupées et Sergi Roberto passait tout près du 3-0 à quelques secondes du repos. Après la pause, Barcelone gérait son avance et plantait un troisième but sur une magnifique frappe lointaine de Coutinho (61e) pour valider sa qualification tandis que Romelu Lukaku disputait les vingt dernières minutes de la partie.

En demi-finale, Barcelone affrontera le vainqueur du duel entre Liverpool et Porto.