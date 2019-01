Messi : "Un joueur comme Cristiano manquerait dans toutes les équipes"

Lionel Messi à propos...

...de sa cinquième place au Ballon d'Or : "Honnêtement, je n'y accorde pas trop d'importance, même si c'est un trophée prestigieux. Je savais que je ne gagnerais pas cette saison. Alors, que je sois troisième, quatrième ou cinquième, peu importe. Je n'attendais rien, je n'ai donc pas été surpris."

...des difficultés du Real Madrid sans Cristiano Ronaldo : "En début de saison, j'avais déclaré que le Real Madrid était un très grand club, parmi les meilleurs du monde, et possédait suffisamment de bons joueurs, mais un joueur comme Cristiano manquerait dans toutes les équipes. Il inscrit énormément de buts chaque saison et il propose encore bien davantage sur le terrain. Je ne suis pas surpris qu'il manque au Real Madrid, mais cela n'empêche pas ce club de rester l'un des meilleurs du monde. L'époque où nous jouions tous les deux dans le même championnat était très belle. Cristiano était un grand joueur et ces duels étaient passionnants, mas je vois toujours les choses de la même manière je veux gagner des trophées avec mon équipe, qu'il soit là ou pas."

...de l'invitation de Ronaldo à venir tâter du championnat italie : "Je n'ai pas besoin de changer, je joue dans la meilleure équipe du monde. Chaque année, je me fixe de nouveaux objectifs. Je n'ai pas besoin d'une autre équipe ou d'un autre championnat pour cela. Je suis ici chez moi, dans le meilleur club du monde."

...de sa famille : "À partir du moment où j'ai eu mes enfants, la famille a toujours été ma priorité. C'est le plus important. J'aime le football, bien sûr, j'en suis fou et je vis pour ce sport, mais la famille passe avant tout."

...du VAR : "Au début, j'y étais opposé, je ne voyais pas très bien ce qu'il pouvait apporter, mais aujourd'hui je trouve que c'est une bonne chose pour le championnat et pour le football. Tout le monde l'accepte, les supporters comme les joueurs. Tout le monde s'est vite adapté."

Par Carlos Carpio et Luis Rojo

