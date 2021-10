Messi et Suarez ont vécu leur franche amitié au quotidien durant six saisons à Barcelone. Leurs chemins ont depuis divergé, partis l'un à l'Atlético Madrid, puis l'autre au Paris-SG, et cela donne encore plus de saveur à leurs retrouvailles, dimanche à Buenos Aires.

Pendant 90 minutes pour défendre les couleurs de l'Argentine et de l'Uruguay, les deux hommes laisseront de côté leurs sentiments, lors de la 5e journée en retard des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2022 au Qatar.

"La relation avec Leo est une relation d'amitié", confiait cet été Suarez. "Evidemment sur le terrain il n'y a pas d'amitié, comme cela s'est passé dans le championnat espagnol" ou lors de la Copa America, en juillet, où les deux amis s'étaient affrontés dans le clasico du Rio de la Plata dont les rives bordent les deux pays buveurs de maté.

L'Argentine, sur la route de son triomphe final face au Brésil, avait alors battu en phase de poule (1-0) la Celeste qui, elle, s'était arrêtée en quarts-de-finale.

Dimanche au Monumental de Buenos Aires, l'Argentine, 2e (19 pts) retrouvera l'Uruguay, actuel 4e (16 pts à égalité avec l'Equateur). Les deux équipes sortent chacune d'un match nul et vierge jeudi.

Les deux joueurs évoqueront-ils la dernière victoire de Suarez face à Messi sur la terre argentine, il y a dix ans, en 2011, en quart de finale de la Copa America remporté aux tirs au but ? Les deux hommes n'étaient pas encore amis et Messi voyait s'effondrer son rêve de décrocher un premier titre avec l'Albiceleste.

Une Copa America remportée cette année-là par l'Uruguay qui s'offrait un 15e trophée, un record égalé cette année par... l'Argentine. Les amis sont ainsi sur un pied d'égalité.

- "Meilleur asado" -

Entre Argentin et Uruguayen, il n'est pas de plus belle preuve d'amitié que l'hommage, presque ému, rendu par Messi à la TV uruguayenne : "les deux meilleurs asados (barbecue, NDLR) que j'ai mangés étaient l'un ici", chez Suarez, "et l'autre chez le "Kun" Agüero", son autre grand ami, l'Argentin étant désormais à la place de Suarez à la pointe de l'attaque du Barça.

Les comptes sur les réseaux sociaux de "La pulga" et du "Pistolero" pullulent de photos de leurs repas ou vacances passés ensemble, avec leurs compagnes respectives, Antonella Roccuzzo et Sofia Balbi qui sont, elles aussi, très proches.

Messi et Suarez étaient présents à leurs mariages respectifs, en 2017 et 2019. Ils étaient presque voisins à Castelldefels, dans la banlieue de Barcelone, et leurs fils aînés, Thiago Messi et Benjamin Suarez, ont longtemps été copains d'école.

Les deux familles partaient régulièrement en vacances ensemble. Après le 8-2 infligé par le Bayern Munich à Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions 2019-2020, elles se sont retrouvées en Sardaigne dans la maison des Messi.

C'est durant ces vacances que, selon la presse espagnole, les deux hommes ont partagé leur réflexions concernant leur avenir: cet été-là, Suarez a quitté le Barça pour l'Atlético et Messi a demandé à quitter le Barça dans un Burofax resté célèbre... avant de s'en aller définitivement un an plus tard.

- "Je n'oublierai jamais" -

Et comme dans tout couple qui s'aime mais ne peut rester ensemble, les adieux furent déchirants au moment de la séparation.

"Ca faisait quelques jours que j'essayais de me faire à l'idée, mais aujourd'hui en entrant dans le vestiaire, la réalité m'est tombée dessus pour de vrai. Qu'est-ce que ça va être dur de ne plus partager mon quotidien avec toi, aussi bien sur les terrains qu'en dehors (...) Beaucoup de choses que je n'oublierai jamais", a écrit Messi sur Instagram dans son billet d'adieux à Suarez le 25 septembre 2020, lui lançant un "je t'aime" et un "à bientôt amigo".

Les nouvelles retrouvailles auront lieu dimanche. Agés tous deux de 34 ans, les deux meilleurs buteurs de l'histoire de leur équipe nationale (79 pour Messi, 64 pour Suarez) ne devraient avoir que peu d'occasions de se retrouver sur les terrains par la suite.

