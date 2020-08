Messi contre Ronaldo, le retour? La Serie A et l'Inter en rêvent, mais sans trop y croire. Dans le contexte de la crise du Covid, les clubs italiens vont éviter les folies sur le marché des transferts, qui ouvre officiellement mardi dans la péninsule.

Si Cristiano Ronaldo reste sa tête d'affiche à 35 ans, la Juventus, indétrônable championne en quête d'un 10e titre consécutif, s'est lancée dans le rajeunissement d'un effectif d'une moyenne d'âge canonique.

Cela va du banc de touche, avec les débuts d'Andrea Pirlo, au terrain avec les arrivées du prometteur brésilien Arthur (24 ans, ex-Barcelone), de la pépite suédoise Dejan Kulusevski (20 ans, ex-Atalanta) et du ratisseur américain Weston McKennie (22 ans, ex-Schalke).

En parallèle, sont actés les départs de Blaise Matuidi (33 ans, Inter Miami) et Miralem Pjanic (30 ans, Barcelone) en attendant ceux souhaités de Sami Khedira (33 ans) et Gonzalo Higuain (32 ans), poussif en fin de saison.

Higuain, que la Juve avait arraché à Naples en 2016 pour 90 millions d'euros, entend toutefois négocier pour solder sa dernière année de contrat (soit 7,5 M EUR de salaire) avant de partir, peut-être aux Etats-Unis.

"Ibra" comme tuteur

Preuve que l'expérience compte encore chez les Bianconeri, l'avant-centre de la Roma Edin Dzeko, 34 ans, est ciblé pour le remplacer.

Dans la catégorie "vétérans", Zlatan Ibrahimovic, à bientôt 39 ans, continue lui de battre des records puisqu'il devait signer sa prolongation d'un an avec l'AC Milan. Privé de Ligue des champions depuis 2014, le club voit en lui un tuteur pour sa jeune génération talentueuse qui a fini la saison en trombe.

"Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour être une mascotte, mais pour aider le club à retourner où il mérite d'être", a clamé Zlatan, rentré dimanche pour préparer la nouvelle saison qui démarre le 19 septembre.

Le très courtisé et talentueux Sandro Tonali (Brescia, 20 ans) pourrait faire partie de ce Milan en reconstruction.

Du côté de l'Inter, principal rival de la Juve sur le papier, l'objectif est de renforcer le milieu, où la greffe Eriksen, arrivé en janvier de Tottenham, n'a pas pris.

Antonio Conte recherche de l'expérience dans l'entrejeu (Arturo Vidal ou N'Golo Kanté sont cités) après avoir apporté de la vitesse à droite avec le jeune latéral Achraf Hakimi (ex-Dortmund).

Messi, rêve inacessible?

Et Messi? Malgré les avantages fiscaux possibles en Italie, le "Puce" semble inaccessible pour l'Inter. En dépit des rêves nourris par les tifosi depuis que la presse a annoncé cet été que le père du sextuple Ballon d'or avait acheté un appartement à Milan pour y domicilier ses affaires.

L'Atalanta Bergame comme la Lazio, 3e et 4e la saison dernière, misent eux sur la continuité. Pour les Bergamesques, des joueurs polyvalents, travailleurs et à la forte plus-value potentielle. Pour la Lazio, un buteur au sommet, Ciro Immobile, reconduit ce lundi jusqu'en 2025.

Sur ce marché globalement prudent, Naples, qui veut retrouver la Ligue des champions après une saison mitigée, s'est illustré en déboursant près de 80 M EUR pour l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Le club doit donc vendre et cherche des points de chute pour son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (Manchester City est cité) et son milieu brésilien Allan (Everton).

L'animation vient aussi de quelques ambitieux de Serie B, à commencer par Monza dirigé par Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, où débarquent les meilleurs buteurs des derniers championnats de Pologne (le Danois Christian Gytkjaer) et de Croatie (le Croate Mirko Maric).

La Reggina, promu qui envisage déjà la Serie A, tente aussi des coups: le champion du monde français Adil Rami est attendu en Calabre pour y rejoindre son ex-partenaire des années milanaises Jérémy Menez.

Les clubs peuvent formellement enregistrer les transferts à partir de mardi, et ce jusqu'au 5 octobre.

