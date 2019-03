Messi retrouve la sélection à Madrid

Leo Messi est arrivé à la mi-journée à l'hôtel de l'Albiceleste, au nord de Madrid, selon des images diffusées sur le compte Twitter de la sélection argentine. Cet après-midi, les Argentins se rendront au centre du Real Madrid, où ils effectueront leur premier entraînement.

Dimanche, pour la 28e journée du Championnat d'Espagne, Messi "pichichi" de Liga avec 29 buts, a expédié un coup franc dans la lucarne (18e), catapulté au fond une talonnade de Luis Suarez (45e+2) et inscrit un but incroyable, sorte de lob tendu et tout en toucher, entré avec l'aide de la transversale (85e). Il a aussi trouvé le poteau (90e+3).

Messi, qui revient avec l'équipe nationale pour la première fois depuis la Coupe du monde en Russie en 2018, est retenu pour les deux matches amicaux, contre le Venezuela le 22 mars à Madrid (au Metropolitano de l'Atletico) et le Maroc le 26 mars à Tanger, en vue de la Copa América, qui se tiendra au Brésil du 14 juin au 7 juillet.