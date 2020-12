Messi reçoit une amende de 600 euros pour son hommage à Maradona

La Fédération espagnole de football ne s'est pas montrée clémente avec Lionel Messi pour son hommage à Diego Maradona. Dimanche après son but lors du match à domicile contre Osasuna (4-0), l'Argentin a enlevé son maillot et a montré le maillot numéro 10 que Maradona portait lors de son année à Newell's Old Boys en 1993. C'est dans ce club que le Barça est allé chercher Messi à 13 ans.

Lionel Messi © belga