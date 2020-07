"On ne le souhaite pas", a commenté en conférence de presse d'après-match l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane au sujet d'un éventuel départ de la superstar argentine Lionel Messi du FC Barcelone en 2021, rapporté par la presse espagnole ce jeudi soir.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga", a répondu Zidane, interrogé sur le sujet dès la première question de la conférence de presse qui a suivi la petite victoire du Real Madrid 1-0 contre Getafe en clôture de la 33e journée de Liga, jeudi soir.

Dans la soirée de jeudi, la radio espagnole Cadena Ser a affirmé durant son émission de football "El Larguero" que "Messi envisage de quitter le Barça".

"En ce moment-même, l'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone", a annoncé la Cadena Ser dans un article relayé sur son site, jeudi soir. "Messi a paralysé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l'instant, il a décidé d'arrêter" les négociations autour de sa prolongation au Barça.

"Messi a dit aux joueurs les plus proches de lui dans le vestiaire qu'il ne veut pas devenir un problème pour le club. Il a toujours dit qu'il resterait tant que le Barça voudra bien de lui", précise la radio espagnole, mais le capitaine blaugrana "en a assez de voir le temps passer sans voir de projet gagnant".

Agé de 33 ans, le sextuple Ballon d'Or est encore en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le club catalan. Malgré le 700e but en carrière du génie argentin, le Barça a été accroché par l'Atlético Madrid mardi soir (2-2), laissant au Real Madrid une voie royale vers le sacre national. A cinq journées de la fin, l'équipe d'Eden Hazard et Thibaut Courtois compte quatre points de plus que son rival barcelonais.

Arrivé en Catalogne en 2000, Lionel Messi est passé professionnel en 2004. Depuis lors, il a disputé 724 matches avec les Blaugrana, compilant 630 buts et 273 assists. Décuple champion d'Espagne, il a aussi gagné 4 Ligues des Champions, 6 Coupes du Roi, 7 Supercoupes d'Espange, 3 Supercoupes d'Europe et 3 Coupes du monde des clubs.

