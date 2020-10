Longtemps rivaux sur les pelouses d'Espagne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se recroiser cette saison, après le tirage au sort jeudi de la Ligue des champions qui a réuni en poules le FC Barcelone et la Juventus Turin pour un choc des Ballons d'Or.

Dans leurs confrontations en face à face, comme au nombre des trophées individuels, la "Puce" (6 Ballons d'Or) mène face à CR7 (5): 16 victoires pour l'Argentin, toutes compétitions confondues, contre 10 pour le Portugais (pour 9 matches nuls).

En Ligue des champions, ils se sont rencontrés cinq fois, avec deux victoires pour Messi et une seule pour Ronaldo (pour deux nuls).

Le Manchester United de Cristiano Ronaldo avait éliminé le Barça en demi-finales de la C1 en 2008, pour leurs premiers face à face sur la scène internationale. Lionel Messi avait pris sa revanche en finale de l'édition suivante en s'imposant 2-0 (avec un but inscrit).

Leur dernière opposition en Ligue des champions remonte à 2011 avec les demi-finales favorables aux Catalans face au Real Madrid, le club où évoluait alors Ronaldo (2-0, 1-1).

Bilan des face-à-face Messi-Ronaldo:

35 matches disputés, toutes compétitions confondues

Messi: 16 victoires, 22 buts marqués

Ronaldo: 10 victoires, 19 buts marqués

9 nuls

Dont 5 matches en Ligue des champions

Messi: 2 victoires, 3 buts marqués

Ronaldo: 1 victoire, aucun but marqué

2 nuls

Dans leurs confrontations en face à face, comme au nombre des trophées individuels, la "Puce" (6 Ballons d'Or) mène face à CR7 (5): 16 victoires pour l'Argentin, toutes compétitions confondues, contre 10 pour le Portugais (pour 9 matches nuls). En Ligue des champions, ils se sont rencontrés cinq fois, avec deux victoires pour Messi et une seule pour Ronaldo (pour deux nuls). Le Manchester United de Cristiano Ronaldo avait éliminé le Barça en demi-finales de la C1 en 2008, pour leurs premiers face à face sur la scène internationale. Lionel Messi avait pris sa revanche en finale de l'édition suivante en s'imposant 2-0 (avec un but inscrit). Leur dernière opposition en Ligue des champions remonte à 2011 avec les demi-finales favorables aux Catalans face au Real Madrid, le club où évoluait alors Ronaldo (2-0, 1-1). Bilan des face-à-face Messi-Ronaldo:35 matches disputés, toutes compétitions confonduesMessi: 16 victoires, 22 buts marquésRonaldo: 10 victoires, 19 buts marqués9 nulsDont 5 matches en Ligue des championsMessi: 2 victoires, 3 buts marquésRonaldo: 1 victoire, aucun but marqué2 nuls