L'Argentin était content du résultat vu la qualité de l'opposition et explique qu'il lui a fallu aussi un petit temps d'adaptation dans son nouvel environnemment. Au Bernabeu, Karim Benzema continue de marquer et de marquer l'histoire de son club qui a connu l'une des défaites les plus humiliantes de son histoire contre les modestes moldaves de Tiraspol.

Lionel Messi a inscrit son premier but sous le maillot parisien lors de la victoire 2-0 contre Manchester City, mardi, en Ligue des Champions. "C'est vrai que j'avais assez hâte de marquer. J'ai peu joué ces derniers temps, je n'avais joué qu'une fois ici (au Parc des princes, NDLR) mais petit à petit je m'adapte et je m'intègre à l'équipe", a déclaré Messi au micro de Canal+.

"L'important c'est d'avoir gagné, contre un immense adversaire, un des candidats à la victoire finale. Pour nous, l'important était de gagner pour effacer ce qui s'est passé à Bruges (1-1) et nous en sommes contents", a ajouté l'Argentin. "Ce soir nous avons gagné un match très important contre un adversaire qui joue de la même manière depuis longtemps, avec d'immenses joueurs, qui a déjà disputé la finale (en mai dernier, NDLR). C'est une victoire importante pour nous, mais nous allons continuer." Concernant son entente avec les deux autres stars de l'équipe Kylian Mbappé et Neymar, Messi a expliqué que "au fur et à mesure, nous commençons à mieux nous connaître et à jouer ensemble. Je suis sûr que nous allons progresser. Nous devons grandir en tant qu'équipe. Ce soir nous avons très bien joué, il faut tout donner et que ce soit nous qui contrôlions les matches."

(ENCORE) UN RECORD POUR BENZEMA, UNE HUMILIATION POUR SON REAL

A Madrid, Karim Benzema a inscrit son 72e but en C1 mais le Real s'est incliné à domicile face au modeste Sheriff Tiraspol (1-2).

L'international français en est désormais à 72 buts en C1, et dépasse ainsi Raul, autre légende du Real (71), à la quatrième place des buteurs historiques de la compétition.

Un classement dominé par Cristiano Ronaldo (135 buts), qui jouera mercredi avec Manchester United contre Villarreal.

Benzema, lui, est trois longueurs derrière le canonnier du Bayern Robert Lewandowski, qui joue lui aussi mercredi, à Munich contre le Dynamo Kiev.

