La superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi (32 ans) est revenu s'entraîner avec le groupe catalan ce lundi après avoir manqué les séances collectives de la semaine dernière en raison d'une contracture au quadriceps droit, a annoncé le club via communiqué ce lundi.

Messi s'est entraîné "avec le reste de l'équipe, en ce début de semaine de reprise de la Liga", a indiqué le club catalan via un communiqué diffusé lundi.

Le capitaine du Barça a retrouvé samedi la pelouse du Camp Nou, mais a effectué du travail spécifique en marge de la séance collective, après avoir manqué deux entraînements avec le reste de l'équipe mercredi et vendredi à cause d'une "petite contracture au quadriceps de la jambe droite", comme l'avait indiqué le club dans un communiqué vendredi.

"Son problème est mineur, la situation est sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura aucun problème", a indiqué l'entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, dans l'émission El Partidazo de Movistar+, dimanche.

"Messi n'est pas le seul à ne pas s'être entraîné et à ressentir une gêne. (...) C'est ce qui est arrivé à tous les blessés ou presque depuis leur retour", a poursuivi Setién.

Le sextuple Ballon d'Or sera donc disponible pour jouer le premier match du leader Barça pour la reprise du championnat d'Espagne après trois mois de paralysie en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, samedi à 20h00 GMT à Majorque.

La Liga reprendra jeudi soir à 20h00 GMT avec le derby andalou entre le Séville FC et le Betis Séville.

