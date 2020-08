Lionel Messi a, selon le quotidien britannique The Times, informé son ancien entraîneur Pep Guardiola de son intention de quitter le FC Barcelone lors d'une conversation téléphonique. L'actuel entraîneur de Manchester City aurait dit à la star argentine qu'il allait contacter les patrons de Manchester City afin qu'il puisse le rejoindre chez les Citizens.

Les sites "Goal" et "Spox" ont également évoqué une conversation téléphonique entre Messi, 33 ans, et son ex-entraîneur à Barcelone.

Selon le "Times", le directeur exécutif de Manchester City et ancien vice-président du Barça Ferran Soriano se trouve déjà en Catalogne afin de rencontrer la semaine prochaine Jorge Messi, le père du joueur.

Sous la direction de Guardiola, Messi a joué à Barcelone de 2008 à 2012 et connu de nombreux succès : trois titres de champion d'Espagne (2009, 2010, 2011), deux Coupes du Roi (2009, 2012) et deux Ligues des Champions (2009, 2011).

Selon le journal argentin "La Nación", un contrat 3+2 pour Messi est envisageable. Il resterait trois saisons à City, jusqu'à l'âge de 36 ans, puis il pourrait évoluer les deux suivantes dans le championnat nord-américain MLS au New York City FC, qui comme Manchester City fait partie du City Football Group.

L'arrivée du sextuple Ballon d'Or à Manchester City pourrait aussi pousser Guardiola, 49 ans, à prolonger son bail à Etihad Stadium où il n'est lié que jusqu'à juin 2021. Il y est arrivé en juillet 2016 après son séjour de trois ans au Bayern Munich (2013-2016) et l'année sabbatique qui avait suivi son départ de Barcelone en 2012.

