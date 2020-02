Naples s'est imposé dimanche à Cagliari grâce à un but de Dries Mertens (0-1). Le Diable Rouge a joué toute la rencontre alors que Radja Nainggolan, suspendu, était absent chez les Sardes.

Grâce à ce but (66e), Mertens a porté son total à 120 et n'en est plus qu'à une longueur de Marek Hamsik, le meilleur canonnier de l'histoire du club.

Après 24 journées, Naples (33 points) occupe la 8 place. Cagliari, qui en est à dix matches sans victoire (6 défaites, 4 nuls) continue sa descente (11e, 32 points).

En France, Reims, avec Thomas Foket, a dominé Rennes dans un match de la 25e journée (1-0). Un penalty d'El Bilal Touré (72e) a fait la différence pour des Champenois, qui se replacent dans la première moitié du classement (8e, 36 points).

Qualifié en demi-finale de la Coupe, Rennes va beaucoup moins bien en championnat: le club breton a enchainé un troisième match sans victoire et sans but. Rennes (41 points) reste 3e en attendant le résultat de Lille (40 points) contre Marseille (2e, 49 points).

