Mertens, qui a dépassé Maradona: "Fier d'être un peu plus dans l'histoire de Naples"

Auteur de ses 115e et 116e buts sous le maillot de Naples, mercredi en Ligue des Champions, Dries Mertens a rejoint puis dépassé Diego Armando Maradona, véritable légende au pied du Vésuve, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club. "Je suis très heureux pour ce doublé car je suis un peu plus dans l'histoire de Naples, ce qui me rend fier", a commenté le Diable Rouge sur le site du club après la victoire 2-3 des 'Partenopei' à Salzbourg.

Mertens pointe à présent à seulement cinq buts du record de Marek Hamsik, qui a été son équipier avant de rejoindre le Dalian Yifang, le club de Yannick Carrasco, en Chine. "J'ai dépassé Diego qui a été l'idole absolue de cette ville et à présent j'espère rejoindre aussi Marek. Je ne dis rien à Marek, mais j'espère pouvoir le dépasser rapidement, peut-être avant Noël." "Je tiens aux résultats de Naples avant tout" "Cet accomplissement est une joie au niveau personnel, mais aussi pour l'équipe, car je tiens toujours aux résultats de Naples avant tout", a ajouté le Diable Rouge. "Il était important de recommencer à gagner à l'extérieur parce que cela nous donne du moral." Naples est en tête du groupe E avec 7 points, un de plus que Liverpool. Salzbourg suit avec 3. Genk (1) est dernier.