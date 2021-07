L'international britannique rentre au pays pour 85 millions d'euros. Le milieu offensif français déjà âgé de 38 ans pourrait prendre sa retraite suite à la non-prolongation de son contrat à Florence.

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre Jadon Sancho, grand espoir du football britannique, va quitter son club de Dortmund pour rejoindre Manchester United, a annoncé jeudi le club allemand.

Dans un communiqué, Dortmund indique avoir trouvé un accord pour que le club anglais débourse une "indemnité de transfert fixe de 85 millions d'euros" pour le départ du joueur de 21 ans. Le Borussia Dortmund a en fait informé ses actionnaires, jeudi, que l'attaquant anglais s'apprêtait à rejoindre Manchester United contre une indemnité de transfert record depuis la crise sanitaire. "Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd'hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB une indemnité de transfert fixe de 85 millions d'euros", a notifié le club allemand.

Auteur de 8 buts et 12 passes en Bundesliga la saison dernière, Sancho, qui dispute l'Euro avec la sélection anglaise, devrait passer la traditionnelle visite médicale à la fin du championnat d'Europe.

LA FIORENTINA NE GARDE PAS RIBÉRY

La Fiorentina a officiellement annoncé le départ de Franck Ribéry jeudi. Le contrat du Français de 38 ans a expiré et ne sera pas renouvelé. "Grazie, Franck", a publié la Fiorentina sur Twitter. En marge du départ de l'ancienne star du Bayern, le club de Florence a aussi annoncé les départs de Martin Caceres et Borja Valero. Rappelons que mercredi, la Fiorentina a annoncé le nom de son nouvel entraîneur Vincenzo Italiano. Ce dernier était le coach à succès de Spezia et remplace Gennaro Gattuso qui ne sera finalement pas resté très longtemps en Toscane suite à des désaccords avec sa direction concernant la politique de transferts.

5 BUTS EN 50 MATCHES

L'ancien international français a évolué sous le maillot de la "Viola" ces deux dernières années. Ribéry a marqué cinq buts en 50 matchs de Serie A. Auparavant, il avait fait les beaux jours du Bayern Munich pendant douze ans, remportant neuf titres de champion d'Allemagne et la Ligue des champions en 2013.

L'incertitude plane encore sur la suite de la carrière de Franck Ribéry. Le Français souhaitait rester à Florence.

