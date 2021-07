La valse des gardiens concerne aussi les derniers remparts des sélections portugaise et italienne. Ce dernier, meilleur joueur du défunt euro, va s'engager avec le PSG.

L'AS Rome a officialisé mardi l'arrivée de Rui Patricio pour garder ses buts. Le gardien portugais de Wolverhampton a signé un contrat de trois ans avec son nouveau club. Le montant du transfert est estimé à 11,5 millions d'euros.

Après trois saisons passées en Premier League à Wolverhampton où il était arrivé en provenance du Sporting Lisbonne, Rui Patricio va rejoindre son compatriote José Mourinho à l'AS Rome où il s'est engagé jusqu'en 2024. Champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, Rui Patricio (97 sélections), 33 ans, a estimé que "José Mourinho est l'un des plus grands entraîneurs au monde. J'ai hâte de commencer à travailler avec lui et de faire de mon mieux pour aider l'équipe", a-t-il déclaré dans le communiqué transmis mardi soir.

DONNARUMMA SALUE LES FANS ROSSONERI AVANT D'OFFICIALISER SA VENUE AU PSG

Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux officiels à l'AC Milan son club depuis 8 ans, mardi soir. Le meilleur joueur de l'Euro 2020, champion d'Europe avec l'Italie dimanche en finale face à l'Angleterre à Wembley est annoncé au Paris-Saint Germain où son transfert pourrait déjà être officialisé cette semaine.

"Certains choix sont difficiles, mais ils font partie de la vie d'un homme", a entamé le gardien de . "Je suis arrivé à l'AC Milan quand j'étais un peu plus qu'un enfant. Pendant 8 ans, j'ai porté ce maillot avec fierté. Nous nous sommes battus, nous avons souffert, nous avons gagné, pleuré, nous nous sommes réjouis, avec mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous ceux qui ont fait et font partie du club, avec nos supporters qui font partie intégrante de ce qui est une famille depuis de nombreuses années".

Impressionnant en quarts de finale de l'Euro contre la Belgique (2-1), immense en demi-finales contre l'Espagne, aux tirs au but, puis monumental en finale dans l'épreuve fatidique face aux Anglais, Donnarumma, 22 ans, du haut de son mètre 96 a pris de l'envergure durant l'Euro.

Formé à Naples, il rejoint le centre de formation de l'AC Milan en 2013. Appelé en 2016 au sein de la Squadra Azzurra, il est à 17 ans et 6 mois, le plus jeune joueur convoqué en équipe nationale italienne depuis 1911. En apprentissage derrière Gianluigi Buffon, il prend du galon avec Roberto Mancini qui lui témoigne sa confiance. Il compte 33 sélections dans les buts italiens.

Avec l'AC Milan, il aura gagné une Supercoupe nationale en 2016 et fut finaliste à deux reprises de la Coupe d'Italie (en 2016 et 2018). "Avec le maillot Rossoneri, j'ai également atteint des objectifs personnels importants comme mes débuts à 16 ans en Serie A. J'ai vécu des années extraordinaires que je n'oublierai jamais", a ajouté encore Gianluigi Donnarumma. "Maintenant le moment est venu de se dire au revoir, un choix qui n'a pas été facile, en effet, et un post ne suffit certainement pas à l'expliquer.ou peut-être même que cela ne peut même pas s'expliquer tant les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits en mots".

