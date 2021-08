Longtemps annoncé dans le viseur des Citizens, Jack Grealish a signé ce jeudi 6 août un contrat jusqu'en 2027 avec les champions d'Angleterre. Un montant record pour la Premier League de 117 M dépassant celui de Paul Pogba arrivé à Manchester United en provenance de la Juventus pour 105 M en 2016. Si les supporter D'Aston Villa perdent l'enfant chéri du club, ceux de Manchester City se réjouissent de l'arrivée d'un nouveau joyau. Un joyau rare venu étoffer un effectif déjà bien garni. Mais qui est Jack Grealish, le voyou de Birmingham ?

Jack Grealish est né le 10 septembre 1995 à Birmingham. Il arrive à l'âge de 6 ans au centre de formation d'Aston Villa. Il faut dire que l'attachement pour ce club est une affaire de famille. Son arrière-grand-père, Billy Garraty remporte la coupe d'Angleterre avec le club anglais en 1905. Il est appelé pour la première fois avec l'équipe première alors qu'il n'est âgé que de 16 ans, mais il restera sur le banc. Il faudra attendre début avril 2014 pour le voir faire ses débuts en Premier League contre Queens Park Rangers. Une première prestation déjà remarquée par de nombreux clubs ainsi que des supporters anglais déjà envoûtés par l'enfant du pays. Malgré un côté rebelle qui lui fait valoir plusieurs avertissements par son coach, la pépite anglaise devient le chouchou des supporters.

D'origine irlandaise, il opte pour l'équipe d'Angleterre en 2015 et connaît sa première sélection chez les espoirs où Gareth Southgate tombe sous son charme. Un charme qui fait toujours effet 4 ans plus tard puisque ce dernier devenu sélectionneur des Three Lions l'appelle pour jouer la Nations League suite aux blessures de Marcus Rashford et Harry Winks. À la surprise générale, il prendra part à l'aventure européenne le 11 juin 2021 où il jouera un rôle de super remplaçant. Alors qu'il venait de prolonger jusqu'en 2026 à Aston Villa suite à une saison 2020-2021 de haut vol, l'enfant de Birmingham a succombé au charme du champion d'Angleterre qui n'a pas hésité à sortir le chèque pour s'offrir une de plus belles promesses du football anglais. Le jeune milieu de terrain quitte les lions après 264 matchs et 37 buts marqués.

Si il était compté parmi les joueurs clé de l'effectif d'Aston Villa, Grealish devra faire face à une concurrence féroce. Il faut dire que Manchester City compte dans ses rangs de nombreux talents. Pep Guardiola jouera un rôle important pour permettre à sa nouvelle recrue de s'intégrer dans un effectif pléthorique et de porter sur ses épaules le poids du transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Un record qui pourrait bientôt tomber suite à un mercato bien animé du côté de la Premier League.

