Un championnat -et un club en particulier- se démarquent nettement à l'heure de faire le bilan des dépenses de ce mercato un peu spécial.

Les clubs de Premier League, sans grande surprise, ont dépensé le plus d'argent durant le mercato estival par rapport aux clubs dans les autres grands championnats européens. L'impact de la crise du coronavirus sur les dépenses des clubs de Premier League semble plutôt limité selon les chiffres de la société londonienne Carteret Analytics.

Durant cette période de transfert, les clubs de Premier League ont dépensé 1,34 milliards d'euros, soit un peu moins qu'en 2019 où ils avaient déboursé 1,52 milliards d'euros.

Cependant, la baisse des sommes dépensées est plus spectaculaire dans les autres grands championnats européens. Selon l'agence de presse allemande DPA, les clubs allemands ont dépensé 264 millions d'euros, loin des 705 millions d'euros de l'an dernier.

Derrière la Premier League, les clubs italiens se sont montrés les plus dépensiers avec 688 millions d'euros devant la Ligue 1 en France (433 millions d'euros) et La Liga en Espagne (404 millions d'euros).

Parmi les clubs de Premier League, Chelsea a été le plus dépensier avec 270 millions d'euros dont près de 100 millions pour s'attacher les services du joueur allemand Kai Havertz, actif à Leverkusen.

