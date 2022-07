Le transfert de Kalvin Phillips porterait sur 50 millions d'euros, soit à peu près la même somme que les Citizens ont reçue d'Arsenal pour le transfert de l'international brésilien Gabriel Jesus.

Manchester City a finalisé le transfert de Kalvin Phillips. Le milieu de terrain défensif de 26 ans arrive de Leeds United et a signé un contrat de six saisons à l'Etihad, a annoncé le club lundi.

Le transfert porterait sur 50 millions d'euros, soit à peu près la même somme que les Citizens ont reçue d'Arsenal pour le transfert de l'international brésilien Gabriel Jesus. A City, Kalvin Phillips, qui s'est épanoui sous la direction de Marcelo Bielsa à Leeds et qui est désormais international anglais, devrait succéder à Fernandinho. Le Brésilien de 37 ans a récemment retrouvé son pays natal et son club de jeunes, l'Athletico Paranaense, après dix-sept ans passés sur les terrains de football européens.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal



Welcome, Kalvin!

Barré par les arrivées d'Erling Haaland et Julian Alvarez, Gabriel Jesus quitte Manchester City pour s'engager avec Arsenal. L'attaquant brésilien a signé un contrat "à long terme" ont annoncé officiellement les Gunners, lundi.

Jesus, 25 ans, est arrivé à Manchester City en janvier 2017 en provenance de Palmeiras au Brésil. Au total, il a joué 235 rencontres pour les Cityzens, inscrivant 95 buts et délivrant 46 assists.

Avec le club mancunien, il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre (2018, 2019, 2021, 2022), quatre Coupes de la Ligue anglaise (2018, 2019, 2021, 2022) et une Coupe d'Angleterre (2019). En 2021, il a également disputé la finale de la Ligue des Champions, perdue contre Chelsea. Il a inscrit au total 95 buts en 236 rencontres avec Manchester City.

Signing for The Arsenal



Getting settled in...



London Colney

Doté du maillot floqué du numéro 9, il sera chargé de faire oublier le Français Alexandre Lacazette, reparti cet été à Lyon, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint en janvier le FC Barcelone. L'international brésilien (56 caps, 19 buts) est le quatrième renfort des Gunners dans ce mercato estival après les arrivées du milieu portugais Fabio Vieira, de l'ailier brésilien Marquinhos et du gardien américain Matt Turner.

