L'attaquant des Diables rouges quitte le FC Bruges et essaiera de forcer sa sélection pour le Qatar en réalisant de bonnes prestations dans el Nord de la France. Le milieu de terrain formé à Anderlecht tentera de lancer sa carrière dans un club qui a révélé des joueurs comme Gareth Bale.

Openda s'est lié jusqu'en 2027 avec Lens

Prêté depuis deux ans par le Club de Bruges à Vitesse, Loïs Openda a définitivement quitté les Gazelles. Le néo-international belge, trois apparitions chez les Diables Rouges au mois de juin, a signé un contrat de cinq ans au RC Lens, a annoncé le club français mercredi.

Malgré une saison 2021-2022 de haute volée, avec 24 buts et 6 assists en 50 matches toutes compétitions confondues pour Vitesse, l'attaquant de 22 ans ne restera pas dans la Venise du Nord. Il va donc découvrir l'un des cinq meilleurs championnats du continent. A Lens, 7e de la dernière Ligue 1, Openda trouvera un club ambitieux mais où il aura l'occasion de progresser.

Né à Liège et formé au Standard jusqu'à ses 15 ans, Openda a quitté les Rouches pour le Club en 2015. Il y a grimpé les catégories d'âge jusqu'en équipe première. Le rapide attaquant, 1m75, aura joué 53 matches sous la vareuse Blauw & Zwart, compilant 5 buts et 4 assists.

Openda est aussi passé par toutes les catégories d'âge en équipe nationale, des U15 jusque chez les A, qu'il a rejoints en juin. Convoqué par Roberto Martinez pour la fenêtre de juin, il a marqué son premier but dès sa première montée au jeu, lors du large succès contre la Pologne.

Avant de faire le bond chez les Diables, Openda s'est aussi illustré avec les espoirs lors de la campagne qualificative pour l'Euro 2023. Il a marqué sept buts en sept matches, aidant grandement les Diablotins à remporter leur groupe et se qualifier pour la phase finale.

Un contrat de cinq ans pour Lavia

Southampton a officialisé mercredi l'arrivée de Roméo Lavia. Le médian défensif belge de 18 ans arrive de Manchester City et a signé un contrat de cinq ans, a précisé le communiqué du club anglais de Premier League.

Roméo Lavia quitte Manchester City, trois ans après avoir quitté le centre de formation d'Anderlecht pour rejoindre les équipes de jeunes des Skyblues. Au cours des deux dernières saisons, Lavia a principalement été sélectionné auprès de l'équipe U23 pour laquelle il a disputé un total de 38 matchs, pour 2 buts et 4 passes décisives. Outre les 16 matchs joués avec les U18 et 4 matchs de Youth League, Roméo Lavia a également fait 2 apparitions avec l'équipe première de City, d'abord en tant que titulaire, en septembre 2021 en Coupe de la Ligue lors de la victoire 6-1 des siens face à Wycombe, puis en tant que remplaçant, en fin de 3e tour de FA Cup à Swindon Town remporté par Manchester City, 1-4, en janvier 2022.

Récemment sélectionné avec les Diablotins, Lavia devrait pouvoir trouver du temps de jeu à Southampton, un club réputé pour avoir permis l'émergence de nombreux talents tels que Gareth Bale, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Theo Walcott. "Je suis vraiment très heureux de rejoindre ce club. Je pense que ce club a vraiment une bonne réputation avec les jeunes et je suis vraiment heureux d'être ici", a confié la nouvelle recrue dans le communiqué. "Quand j'ai entendu l'intérêt de Southampton pour moi, j'étais très excité parce que c'est une occasion pour les jeunes de vraiment bien se développer ici".

