L'international ivoirien débarque en Catalogne en provenance de l'AC Milan où il était en fin de contrat. Le vétéran anglais a prolongé l'aventure à Birmingham à la demande de son entraîneur Steven Gerrard.

Lundi après-midi, le FC Barcelone a annoncé, via un communiqué sur son site officiel, l'arrivée de Franck Kessié. Libre de tout contrat après avoir porté le maillot de l'AC Milan pendant 5 saisons, le milieu de terrain ivoirien a signé jusqu'en juin 2026 auprès du club catalan.

À 25 ans et après plus de 7 ans passés en Italie, entre l'Atalanta, Cesena et l'AC Milan, Franck Kessié va donc découvrir un nouveau championnat. Le milieu ivoirien était arrivé au terme de son contrat à l'AC Milan, qu'il avait rejoint en juillet 2017 en prêt avant une signature définitive lors du mercato estival de 2019. À Milan, Kessié a disputé 223 matchs, inscrivant 37 buts et distribuant 16 passes décisives.

Franck Kessie is ...



The Total Midfielder. pic.twitter.com/JRVOQd3TUv — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

Mais l'impact de l'infatigable récupérateur est à mesurer en dehors des chiffres, et il était une pièce maîtresse de l'effectif de Stefano Pioli qui a réussi à ramener le titre de champion d'Italie du côté rouge et noir de Milan après 11 ans de disette. L'international ivoirien aux 58 sélections dispose d'une clause libératoire s'élevant à 500 millions d'euros. Il est la première recrue estivale du FC Barcelone, alors que des rumeurs courent à propos d'un potentiel départ de Frenkie de Jong vers Manchester United.

Christensen confirmé le lundi après-midi

Le FC Barcelone a officialisé lundi l'arrivée d'Andreas Christensen. Le défenseur danois, 26 ans, était libre depuis l'expiration de son contrat à Chelsea. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club catalan.

Formé à Brondby, Christensen avait rejoint Chelsea en 2012, à l'âge de 16 ans. Il débutait en équipe première deux ans plus tard. Chelsea le prêtait ensuite pendant deux ans, entre 2015 et 2017, au Borussia Mönchengladbach. De retour à Stamford Bridge en 2017, il remportait notamment la FA Cup en 2018, l'Europa League en 2019 et la Ligue des Champions en 2021. Christensen a totalisé 160 rencontres (2 buts) sous le maillot des 'Blues'. Il compte aussi 57 apparitions (2 buts) en équipe nationale danoise, avec qui il a atteint les demi-finales de l'Euro 2020, disputant toutes les rencontres.

Welcome to Barcelona, Andreas Christensen! pic.twitter.com/mHy0sO9FvK — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

Stevie G. va pouvoir compter une saison de plus sur les services de son vétéran de 37 ans. © iStock

Aston Villa: Forever Young

L'ailier d'Aston Villa Ashley Young a signé une prolongation de contrat d'un an, convaincu par son entraîneur Steven Gerrard. Le club de Premier League l'a annoncé lundi.

Young, qui avait paraphé un contrat d'un an la saison dernière, va fêter son 37e anniversaire. Cela n'a pas empêché l'ancien international anglais de s'engager pour 12 mois supplémentaires avec Villa. "C'était l'ambition du club, de l'entraîneur, du staff et des joueurs", a dit Young, cité par son club. "J'ai appris à connaître le staff et les joueurs la saison dernière et je n'étais pas encore prêt à prendre ma retraite. Quand j'ai parlé avec l'entraîneur à l'issue de la défunte saison, il m'a dit qu'il voulait que je reste. Cela a été déterminant."

Passé pro à Watford en 2003, Young avait déjà évolué à Villa entre 2007 et 2011 avant de rejoindre Manchester United (2011-2020). Il a retrouvé Villa Park l'été dernier, après un rapide passage à l'Inter Milan, où il a été champion d'Italie avec Romelu Lukaku. Il compte la bagatelle de 393 matches en Premier League.

