André Onana et Henrikh Mkhitaryan devraient poursuivre leur route sous les couleurs nerazzurri selon les rapports publiés par la Serie A. A City, Stefan Ortega débarque de l'Armina Bielefeld, club dont il défend les couleurs depuis 2007.

Le gardien de but camerounais André Onana et le milieu de terrain arménien Henrikh Mkhitaryan, tous deux libres de contrat, respectivement avec l'Ajax et l'AS Rome, devraient poursuivre leur carrière à l'Inter. C'est ce qui ressort des rapports de la Lega Serie A de vendredi.

Il y avait déjà quelques spéculations sur la venue des deux hommes qui ont déjà effectué leurs tests médicaux. L'Inter n'a cependant pas encore officialisé leur venue. La ligue italienne a cependant reçu leurs contrats puisque les deux noms figurent sur la liste officielle des transferts de vendredi.

Au premier jour du mercato d'été en Italie, l'autorité a immédiatement publié une liste officielle des transferts qui ont déjà été soumis. Notre compatriote Romelu Lukaku, loué par Chelsea, et le jeune milieu de terrain albanais Kristjan Asllani, loué par Empoli, sont également listés parmi les nouveaux arrivants nerazzurri. Le club italien a été actif en ce début de mercato. L'arrivée d'André Onana a déjà été évoquée en janvier. Le gardien de 26 ans devrait prendre le relais de Samir Handanovic, 37 ans. Le vétéran slovène a également été capitaine de l'équipe pendant longtemps. Il joue déjà depuis plus de dix ans dans la capitale de la mode.

Onana a signé un contrat de cinq ans avec l'Inter et évoluait jusque là avec l'Ajax. Son transfert a été confirmé ce vendredi après-midi. Il n' a plus beaucoup joué à Amsterdam la saison dernière après une suspension de neuf mois pour dopage. Il a fallu attendre la fin de l'année 2021 pour qu'il puisse rejouer après celle-ci. Au début de l'année 2022, il a disputé la CAN avec l'équipe nationale du Cameroun et a souvent été décisif lors de ces matches avec les Lions indomptables, qui ont finalement terminé à la troisième place de la compétition.

Henrikh Mkhitaryan, 33 ans, a joué un rôle important dans le système de l'AS Roma de José Mourinho. Le club italien a remporté la première Conference League de l'histoire cette année. Néanmoins, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, de Manchester United et d'Arsenal a refusé de prolonger son contrat dans la ville éternelle. La Roma voulait le garder pour une saison de plus, avec une deuxième année en option. Mkhitaryan a préféré l'offre des Nerazzurriqui lui proposaient directement deux ans de contrat. Il y gagnera également un peu plus d'argent, puisqu'on évoque un salaire d'environ 4,5 millions d'euros par an.

En plus des quatre transferts réalisés, l'Inter devraient également acquérir prochainement l'ailier italien de 22 ans Raoul Bellanova. Il a été définitivement vendu par Bordeaux à Cagliari après une période de location et devrait poursuivre sa route à Milan sur la base d'une location. Enfin, l'Inter pourrait aussi s'attacher les services de l'Argentin Paulo Dybala, qui a terminé son contrat à la Juventus.

Ortega sera la doublure d'Ederson

Stefan Ortega Moreno a signé un contrat de trois avec Manchester City, a annoncé vendredi le champion d'Angleterre. Le gardien allemand arrive en provenance de l'Arminia Bielefeld, où son contrat était arrivé à échéance.

Ortega, 29 ans, avait rejoint Bielefeld en 2007.

Il avait quitté le club en 2014 pour signer à Munich 1860. En 2017, il est revenu à l'Arminia, avec qui il a totalisé 220 rencontres, dont 33 de Bundesliga lors de la saison écoulée. Ortega Moreno est la deuxième recrue de City après Erling Haaland.

Marcos Antonio va poursuivre sa carrière à la Lazio

Le Brésilien Marcos Antonio va continuer sa carrière à la Lazio Rome. Le club italien a annoncé vendredi le transfert définitif du milieu de terrain de 22 ans.

Marcos Antonio avait quitté le club portugais d'Estoril pour rejoindre le Shakhtar en février 2019. Depuis lors, il a compilé 9 buts et 5 assists en 101 parties pour le ténor ukrainien, remportant deux championnats, une Coupe et une Supercoupe. Sous contrat au Shakhtar jusqu'en 2025, le Brésilien a quitté un club qui n'a plus joué un match officiel depuis décembre 2021, bouleversé par l'invasion russe en Ukraine.

