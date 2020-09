Bloqué sur le banc en tout début de saison, Mehdi Carcela a retrouvé sa confiance et celle de son coach. Mercredi, le milieu de terrain s'est dit "confiant" par rapport au barrage pour les poules de l'Europa League contre Fehervar prévu jeudi.

"Je sens l'équipe très motivée car la qualification pour les poules de l'Europa League fait partie de nos ambitions", a déclaré Carcela. "Je suis confiant. Ce sera difficile car Fehervar est une bonne équipe et il faut respecter l'adversaire. On nous donne favoris de cette rencontre parce qu'on joue chez nous mais sans nos supporters, ce n'est pas la même chose. Surtout sans les nôtres. C'est bien d'être favori mais il faut encore le prouver."

"C'est un match particulier, avec plein de pression", a poursuivi Carcela. "Tout le monde sait que c'est ce que j'aime bien. Je vis au jour le jour. En foot, comme dans la vie, ça va et ça vient alors il faut profiter des bons moments. Cela m'a fait plaisir d'entendre les supporters me réclamer. C'est super mais il faut leur rendre."

"Je suis à 70%. C'est déjà beaucoup? Je fais tout pour revenir au meilleur niveau. Il me manque un but, même un assist. Je prends de plus en plus de plaisir. Je suis guéri. Je suis aussi plus collectif. C'est l'évolution. Je me concentre plus sur l'équipe même si marquer ou donner une passe décisive, ça fait plaisir", a reconnu Carcela.

Montanier: "Pas une question de confiance mais de niveau"

"Si je n'ai pas aligné Mehdi au début, ce n'était pas une question de confiance mais de niveau. Il est très bien revenu", a assuré Montanier. "La grande force de ce noyau, c'est qu'il y a une vraie cohésion et que certains joueurs sont prêts à se mettre de côté pour les autres. Les qualités d'artistes de Mehdi, tout le monde les connaît. Il a surtout progressé dans l'activité sans ballon. Johan Cruijff disait qu'il est statistiquement prouvé qu'un joueur a le ballon trois minutes en moyenne. Donc, le plus important c'est ce que vous faites les 87 minutes pendant lesquelles vous n'avez pas le ballon. C'est ce qui détermine si vous êtes un bon joueur ou pas. Les Marocains, et j'ai pas mal d'amis pour le dire, ont une grande activité mais il faut la mettre au service de l'équipe."

"Je sens l'équipe très motivée car la qualification pour les poules de l'Europa League fait partie de nos ambitions", a déclaré Carcela. "Je suis confiant. Ce sera difficile car Fehervar est une bonne équipe et il faut respecter l'adversaire. On nous donne favoris de cette rencontre parce qu'on joue chez nous mais sans nos supporters, ce n'est pas la même chose. Surtout sans les nôtres. C'est bien d'être favori mais il faut encore le prouver." "C'est un match particulier, avec plein de pression", a poursuivi Carcela. "Tout le monde sait que c'est ce que j'aime bien. Je vis au jour le jour. En foot, comme dans la vie, ça va et ça vient alors il faut profiter des bons moments. Cela m'a fait plaisir d'entendre les supporters me réclamer. C'est super mais il faut leur rendre." "Je suis à 70%. C'est déjà beaucoup? Je fais tout pour revenir au meilleur niveau. Il me manque un but, même un assist. Je prends de plus en plus de plaisir. Je suis guéri. Je suis aussi plus collectif. C'est l'évolution. Je me concentre plus sur l'équipe même si marquer ou donner une passe décisive, ça fait plaisir", a reconnu Carcela.Montanier: "Pas une question de confiance mais de niveau" "Si je n'ai pas aligné Mehdi au début, ce n'était pas une question de confiance mais de niveau. Il est très bien revenu", a assuré Montanier. "La grande force de ce noyau, c'est qu'il y a une vraie cohésion et que certains joueurs sont prêts à se mettre de côté pour les autres. Les qualités d'artistes de Mehdi, tout le monde les connaît. Il a surtout progressé dans l'activité sans ballon. Johan Cruijff disait qu'il est statistiquement prouvé qu'un joueur a le ballon trois minutes en moyenne. Donc, le plus important c'est ce que vous faites les 87 minutes pendant lesquelles vous n'avez pas le ballon. C'est ce qui détermine si vous êtes un bon joueur ou pas. Les Marocains, et j'ai pas mal d'amis pour le dire, ont une grande activité mais il faut la mettre au service de l'équipe."