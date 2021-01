Mehdi Bayat, président de l'Union belge de football, vise l'un des huit sièges disponibles au Comité exécutif de l'UEFA, a indiqué l'Union européenne de football jeudi. Ils sont neuf candidats en lice. L'élection se fera le 20 avril lors du 45e Congrès extraordinaire de l'UEFA à Montreux, en Suisse.

Le Russe Alexander Dyukov, le Néerlandais Just Spee, l'Italien Gabriele Gravina, le Polonais Zbigniew Boniek, l'Anglais David Gill, l'Allemand Rainer Koch, le Suédois Karl-Erik Nilsson et le Turc Servet Yardimci sont les huit autres prétendants. Les cinq derniers nommés visent une reconduction, pour quatre ans, de leur mandat.

Le Comité exécutif est l'un des organes les plus importants de l'Union européenne de football. Vingt membres y siègent. Le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, 16 représentants issus des 55 pays membres de l'UEFA, deux représentants de l'ECA, l'European Club Association et un des Ligues européennes.

L'ancien président de l'Union belge, François De Keersmaecker était candidat en 2011. Il n'avait pas été élu. Il siège par contre au sein de la Commission juridique de l'UEFA, et aussi au sein de celle de la FIFA, la fédération internationale de football.

