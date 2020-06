Ivan Rakitic en cache-misère: un but du milieu croate a offert la victoire 1-0 au FC Barcelone, auteur d'une prestation médiocre, mardi soir contre l'Athletic Bilbao, qui permet toutefois aux Blaugranas de repasser en tête devant le Real Madrid lors de la 31e journée de Liga.

Rakitic, auteur d'un deuxième bon match mardi après sa prestation à Séville contre son ancien club vendredi, a permis au Barça d'éviter la noyade mardi au Camp Nou, en inscrivant son premier but depuis plus de quinze mois sous le maillot catalan (71e)... Mais cela n'a pas suffi à dissimuler le mauvais match des Barcelonais, dont la première place pourrait n'être que très provisoire, le Real Madrid recevant mercredi le 18e, Majorque.

Malgré ce timide but salvateur, les fans blaugranas s'inquiètent: le Barça a-t-il déjà perdu sa bataille psychologique contre le Real ? Après le nul concédé chez le Séville FC vendredi (0-0), les Catalans, impuissants mardi, ont permis aux Madrilènes de faire le plein de confiance pour le sprint final que représente cette course au titre.

"C'est sans doute le match que l'on a le moins contrôlé en première période (depuis la reprise)", a résumé le technicien blaugrana Quique Setién mardi soir en conférence de presse d'après-match.

"On s'est précipité. D'habitude, on essaie toujours de contrôler un peu plus le jeu. C'est très important pour nous de défendre avec le ballon, mais parfois ce n'est pas facile... Mentalement, il faut avoir du sang froid et prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas facile", a-t-il répété.

"Vu nos deux derniers matches, je pense que ça va être très difficile de gagner cette Liga. Je ne vois pas où le Real Madrid va perdre des points. Ce nul nous met dans une position où gagner le titre ne dépendra plus de nous", prévoyait déjà le défenseur catalan du Barça Gerard Piqué après le nul à Séville vendredi, au micro de Movistar+.

Pas de magie pour la "MSG"

Et mardi soir, Piqué, visiblement touché aux adducteurs en fin de match, a vu juste: tiède depuis deux rencontres après son 4-0 à Majorque en guise de reprise, le Barça n'a pas réussi à mettre en place le beau jeu promis par son nouveau technicien Quique Setién, nommé en janvier.

Lors de son intronisation officielle après le limogeage d'Ernesto Valverde le 12 janvier, Setién avait déclaré qu'il ne pouvait pas promettre de résultats, mais avait lancé: "Je promets que nous jouerons bien".

Malgré le grand retour du trio de la "MSG", Messi - Suarez - Griezmann, sur le front de l'attaque blaugrana ce mardi, aucune magie n'a opéré au sein de la formation catalane, engourdie par la belle résistance offerte par les Basques, qui n'ont plus gagné au Camp Nou depuis le 24 novembre 2001 (2-1) et cumulent depuis 19 défaites et 3 nuls.

La superstar argentine Lionel Messi, 33 ans ce mercredi, devra encore patienter pour inscrire son 700e but en carrière. Seul Sergio Busquets a quelque peu surnagé au Barça en compagnie de son remplaçant (64e) et buteur Rakitic, mais le milieu de terrain espagnol sera suspendu pour le prochain match des Blaugranas chez le Celta Vigo samedi.

Llorente imite Bergkamp

Les Basques peuvent aussi s'en vouloir, alors qu'ils tenaient le nul pendant plus d'une heure: les coéquipiers d'Iñaki Williams, qui a enchaîné mardi son 150e match de Liga consécutif avec Bilbao sans se blesser, voient l'Europe s'éloigner (10e).

A treize points derrière les Blaugranas, l'Atlético Madrid (55 pts) a confirmé son retour en forme en allant chercher son troisième succès de rang depuis la reprise du championnat chez Levante 1-0 plus tôt dans la soirée ce mardi, grâce à un superbe mouvement du jeune milieu de terrain Marcos Llorente (25 ans).

Llorente (27 matches, 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) a chaussé les crampons de Dennis Bergkamp le temps d'une action: le milieu a distillé une merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface qui rappelle le fameux but de l'ex-international néerlandais d'Arsenal contre Newcastle en 2002. Geste qui, mardi, a mené au but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et scellé la résurrection des Madrilènes, complètement relancés dans la course à la Ligue des champions.

