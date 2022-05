"Se queda" ou pas ? L'avenir indécis de Kylian Mbappé, qui hésite entre le Paris SG et le Real Madrid, continue de tenir en haleine le monde du football dans l'attente d'un dénouement imminent, peut-être dès samedi à l'occasion de la réception de Metz (21h00).

Le feuilleton Mbappé rappelle celui de Neymar, qui a quitté avec fracas le FC Barcelone en 2017 pour rejoindre le PSG malgré le bluff de son ancien coéquipier Gérard Piqué, qui avait assuré que le Brésilien allait "rester" ("Se queda" en espagnol).

Avec le champion du monde aussi, chaque jour apporte son lot de rumeurs contradictoires: "Les supporters du PSG et du Real passent par tous les sentiments. Un jour, c'est sûr, Mbappé sera madrilène, un autre c'est un peu moins vrai, celui d'après il va prolonger à Paris", résume L'Equipe samedi matin, évoquant un "scénario digne d'un film à suspense".

"Ces dernières heures un vent d'optimisme souffle au PSG, avec une majorité de convaincus qu'il va prolonger. Méthode Coué, informations, peur du vide en cas de départ? Ils sont très peu à connaître la vérité", abonde de son côté Le Parisien-Aujourd'hui en France.

"Pour le moment, la seule certitude, c'est que la décision de Mbappé fluctue comme les valeurs boursières sur le marché", assure de son côté Marca, de l'autre côté des Pyrénées. "Mbappé tient en haleine les deux clubs", renchérit l'autre quotidien sportif espagnol, As.

"Toutes les négociations sont terminées... On a un accord avec Madrid et Paris. Maintenant, à Kylian de choisir", a résumé sa mère, Fayza Lamari, au média égyptien Kora Plus, vendredi. Aucun indice ne laisse transparaître une tendance. "Les deux offres se valent... D'un côté on a notre image (Madrid) et de l'autre le financier... Pas beaucoup d'écart", a-t-elle poursuivi.

Tout juste le joueur a-t-il assuré qu'il allait communiquer sa décision "avant" le début du prochain rassemblement de l'équipe de France, le 28 mai. Mais celle-ci pourrait intervenir dès ce week-end, selon la presse française.

Pont d'or financier ?

Mbappé est attendu dans la soirée pour le dernier match de la saison, contre Metz, au Parc des Princes, où le club prévoit des célébrations pour le 10e titre de champion de son histoire.

Hasard du calendrier, c'est face aux Mosellans qu'il avait joué son premier match comme Parisien, en septembre 2017.

L'attaquant sera aussi honoré à titre individuel, s'il termine meilleur buteur et meilleur passeur de la saison en L1 - une performance que personne n'a réussie avant lui.

"J'espère qu'il restera de longues années ici", a lancé vendredi son entraîneur Mauricio Pochettino, tout en reconnaissant qu'il ne savait "rien" de la décision de la star.

Son homologue madrilène Carlo Ancelotti n'a pas été interrogé sur le sujet vendredi soir après le nul contre le Bétis Séville (0-0). L'Italien préfère de toutes manières se concentrer sur la finale de Ligue des champions à venir contre Liverpool, le 28 mai au Stade de France.

Le PSG, détenu par le Qatar, ne lésinerait pas sur les moyens financiers pour séduire un joueur qui, il y a un an, avait souhaité partir. Le Real avait alors formulé une offre de 190 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat, rejetée par les Parisiens, sûrs de leur pouvoir de conviction.

Les adieux de Di Maria

L'histoire serait belle, pour le PSG, s'il gagnait la C1 avec le Bondynois recruté de Monaco en 2017 (contre 180 M EUR), alors qu'il n'avait que 18 ans - d'autant plus que celui-ci est bien placé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club dans un an.

En revanche, son départ pourrait avoir de lourdes conséquences sportives pour les Parisiens, qui devront lui trouver un successeur parmi les grands buteurs attaquants sur le marché cet été, comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool) ou Sadio Mané (Liverpool).

Plus globalement, le club a promis une refonte en profondeur de son système durant l'intersaison, pour ne pas revivre une humiliation comme celle vécue en mars face au Real en huitièmes de finale de C1.

Certains cadres vont faire leurs valises, comme l'ailier argentin Angel Di Maria qui, après sept années qui l'ont vu devenir le meilleur passeur de l'histoire du PSG, jouera contre Metz son dernier match.

L'avenir de l'entraîneur Pochettino, malgré son contrat courant jusqu'en 2023, serait aussi menacé. "Je ne vois pas pourquoi je ne serai pas là la saison prochaine", a-t-il balayé, en promettant que "le meilleur restait à venir." Mais avec ou sans Mbappé ?

