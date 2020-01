Kylian Mbappé est-il en discussions avancées pour prolonger son contrat avec le Paris SG ? "Ce n'est pas le moment de faire de vagues", a répondu mercredi la star parisienne, après la victoire écrasante contre Saint-Etienne (6-1), en Coupe de la Ligue.

"Je suis prêt pour l'instant à jouer au foot. On est en janvier, c'est le départ du sprint final, là où les titres se jouent, donc ce n'est pas le moment de faire de vagues", a déclaré l'attaquant, alors que la prolongation de son contrat au-delà de 2022 apparaît comme l'un des dossiers majeurs à venir pour le directeur sportif parisien Leonardo.

"Le club est calme et serein, tout le monde marche dans la même direction donc parler de choses qui sont extérieures au terrain ce n'est pas très réaliste, et pas très bénéfique pour l'équipe", a-t-il ajouté.

Recruté à l'été 2017 par le club de la capitale contre 180 millions d'euros auprès de Monaco, Mbappé en vaudrait désormais 265,2 millions, selon une estimation du Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse).

Pas de quoi enflammer toutefois le champion du monde français (21 ans), toujours aussi à l'aise devant les micros. "Je suis joueur de foot, pas comptable. Je joue, je fais mon métier, j'essaie d'aider mon équipe et tout va bien si je suis le joueur le plus cher du monde", a-t-il asséné sur un ton ironique.

Auteur de son 19e but de la saison toutes compétitions confondues, "KM" a salué l'état d'esprit de son coéquipier Neymar, également buteur contre les Verts.

"Il a passé un bon hiver, il s'est éclaté ! On a voulu rigoler un peu (sur la célébration). C'est terminé maintenant, il sait qu'il se remet au travail. Il joue au foot, il est bon donc tout va bien", s'est félicité Mbappé, impressionné par l'engagement défensif de son partenaire.

Son impressionnant tacle en début de match ? "Je l'ai vu, put...! Quand on parle de prise de conscience, Neymar qui tacle ça parle à toute l'équipe, donc c'est top".

De bon augure pour l'année 2020 ? "(Le sprint) vient de commencer, je ne suis pas voyant !", a-t-il conclu dans un rire, avant de quitter la zone mixte du Parc des Princes.

