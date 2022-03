Mercredi soir, le Real Madrid doit remonter un retard d'un but en 1/8e de finale des Champions contre le PSG. La faute à coup d'éclat de dernière minute de la star mondiale Kylian Mbappé que les Madrilènes essaient d'attirer au Bernabeu depuis un certain temps. Retour sur une histoire d'amour qui semble inévitable, mais qui pourtant traîne en longueur.

L'incertitude autour de la participation de Kylian Mbappé pour ce duel retour des 1/8e de finale de C1 contre le Real Madrid a duré un petit moment. On a même cru qu'il ne pourrait être présent ce mercredi soir sur la pelouse du Santiago Bernabeu. La faute à un coup de pied de son coéquipier sénégalais Idrissa Gana Gueye à l'entraînement. Mais aujourd'hui, la star française semble être prête à briller au Bernabéu, et nous pourrions nous habituer à cela dans les années à venir.

Il n'avait que 12 ans quand les premiers contacts ont été noués avec le Real. Le virevoltant attaquant avait fait sensation à l'académie de Clairefontaine, qui a produit par le passé des stars telles que Thierry Henry et Nicolas Anelka, et le club madrilène l'a invité à s'entraîner avec ses équipes de jeunes. Mbappé y a rencontré Zinedine Zidane et son idole Cristiano Ronaldo, entre autres. Selon son père, Wilfried Mbappé, il n'a jamais eu l'intention de jouer pour le Real Madrid si l'on en croit une interview accordée à France Football plus tôt cette année. "Nous ne sommes jamais allés à Madrid avec l'intention d'en savoir plus sur un éventuel avenir là-bas. On l'a fait juste pour lui faire plaisir", explique-t-il.

Travailler dur deux fois plus

Et c'est ce qui est arrivé. Mbappé n'est pas allé au Real à cette époque et est resté en France. Deux ans plus tard, il a rejoint l'académie des jeunes de Monaco. C'est à l'ombre du Rocher qu'il va finalement percer chez les grands lors de la saison 2016-17, dans ce qui est considéré comme l'une des meilleures années monégasques. L'ASM avait notamment détrôné le PSG en Ligue 1 pour la première fois depuis quatre saisons et s'était hissé en demi-finales de la Ligue des champions après des qualifications épiques contre Dortmund et Manchester City. Les performances de stars comme Mbappé et Bernardo Silva ont été déterminantes dans cette série de résultats. Très vite, le Français est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands talents du football mondial. Il suscite donc l'intérêt des grands d'Europe dont le Real. A cette époque encore, Mbappé était proche d'un transfert à la Casa Blanca. Mais c'est finalement le PSG qui va en faire l'adolescent le plus cher du monde et de l'histoire. Le recruteur du PSG, Luis Ferrer, a déclaré plus tard qu'il avait fallu travailler "deux fois plus dur" que le Real Madrid pour le faire venir dans la capitale française.

Kylian Mbappé, sous les couleurs monégasques, face à deux futurs partenaires du PSG. © iStock

Au PSG aussi, il a enchaîné les buts et a remporté le titre et la Coupe de France à plusieurs reprises. Seule la victoire tant convoitée en Ligue des champions manque encore à son palmarès, tout comme à celui du club. Les Parisiens ont échoué en finale de l'édition "corona" contre le Bayern Munich. Les rumeurs d'un transfert sont alors réapparues dans les médias, ce qui n'est de toute façon pas anormal pour un joueur aussi performant et brillant. Mais en 2021, les liens avec le Real Madrid deviennent de plus en plus intenses. Madrid était furieux de l'échec total d'Eden Hazard, toujours en proie à des problèmes de blessures et de forme physique. Notre compatriote n'est jamais devenu le nouveau galatico qu'il était censé être. Le voisin et ennemi juré de l'Atlético est en passe de remporter le titre national et les supporters grondent sur les réseaux sociaux car ils attendent une nouvelle superstar.

Depuis le 1er juillet 2021, Mbappé est apparu en couverture de Marca ou d'AS plus souvent que n'importe quel joueur du Real Madrid.

Tranquillo

Les appels du pied à Mbappé se font de plus en plus insistants. Lorsque le président merengue Florentino Perez est interrogé sur le Français lors d'un talk-show en avril 2021, il a mystérieusement répondu "Tranquillo" ou "calme-toi". Un nouveau slogan était né. Cette simple réponse allait devenir une description infaillible de la saga des transferts qui allait se poursuivre pendant tout l'été.

Pendant cette période, le club et le joueur étaient à nouveau très proches l'un de l'autre. Mbappé aurait indiqué en interne qu'il voulait rejoindre le Real Madrid, mais le PSG a tout fait pour le garder au Parc des Princes. Le moulin des rumeurs tournait à grande vitesse dans la presse et la dynamique des négociations semblait changer constamment de direction. Les négociations ont aussi été influencées par l'arrivée de Lionel Messi à Paris et la fin imminente du contrat de Mbappé qui se terminait en juin 2022. Sur le net, des vidéos montrant Mbappé parlant en espagnol ont commencé à circuler. Le feu de la rumeur avait de quoi être alimenté.

Florentino Perez aimerait bien avoir un petit Kylian Mbappé sous le sapin. © iStock

À plusieurs reprises au cours de l'été, un accord semblait avoir été conclu. On a raconté que les joueurs du PSG avaient déjà accepté l'idée en interne que la jeune vedette s'en aille. Le Real Madrid a également communiqué ouvertement sur son intérêt et a indiqué que le joueur souhaitait partir. Des montants de 160 millions d'euros ont été mentionnés mais le PSG n'a pas cédé, même en sachant que son contrat allait expirer à la fin de la saison. Mbappé devait et allait rester.

Les deux clubs se sont parfois livrés une guerre ouverte dans la presse. Le joueur lui-même s'est montré ambigu en déclarant avant l'Euro qu'il voulait partir alors qu'à d'autres moments, il semblait laisser la porte ouverte à toutes les options. Finalement, le transfert royal attendu est tombé à l'eau. Kylian Mbappé allait rester au PSG au moins jusqu'à la prochaine période de transfert.

Tout sur Mbappé

Depuis cet été, toute la politique de transferts du Real Madrid tournait autour du jeune français. The Athletic décrit son souhait de porter la tunique blanche comme "le secret le moins bien gardé du football". Pour son premier match à domicile de la saison, Mbappé est même hué par ses propres supporters. La relation avec le PSG semble avoir changé fondamentalement et les fans ne semblent pas lui avoir pardonné ses flirts de l'été. Ces derniers avaient l'impression que le joueur restait au Parc des Princes contre son gré et qu'il ne jouerait peut-être pas au même niveau que les années précédentes. Malgré tout, le niveau de KM7 reste à la hauteur puisqu'il a déjà inscrit 24 buts toutes compétitions confondues et qu'il tire un bolide parisien pas totalement performant, là où ses coéquipiers de renom que sont Neymar et Lionel Messi n'y parviennent pas.

Depuis ces négociations ratées, le Real n'a pas abandonné l'idée de faire venir l'attaquant au Bernabeu. Le club ne fait pratiquement plus d'achats coûteux. Cet été, il a seulement réalisé quelques bonnes affaires en attirant David Alaba (transfert libre) et le jeune talent Eduardo Camavinga (pour 31 millions d'euros). La star française continue constamment d'être mentionnée dans la presse espagnole ou d'en faire la Une. Depuis le 1er juillet 2021, il a fait la couverture de Marca ou d'AS plus souvent que tout autre joueur du Real Madrid. Après le premier match des 1/8e de finale de la C1 au Parc Des Princes voici quelques semaines, Marca a consacré six pages à la performance du bourreau du Real ce soir-là. En comparaison, Thibaut Courtois, qui a pourtant arrêté un penalty de Messi, a dû se contenter d'un article.

Mbappé a trouvé l'ouverture lors de la manche aller de ce 1/8e de finale contre le Real Madrid. © iStock

De plus en plus, le joueur de 22 ans devient une obsession pour le Real Madrid. Plusieurs médias affirment que des voix au sein du club partent tout simplement du principe que Mbappé portera la légendaire tunique blanche la saison prochaine. Son contrat à Paris n'ayant toujours pas été renouvelé, ce scénario semble de plus en plus plausible. Les négociations avec le PSG semblent avoir échoué jusqu'à présent, même si Mbappé reste cependant ambivalent. Bien qu'il soit clair que le Real Madrid soit la destination de ses rêves, des signaux contradictoires continuent d'émaner de son entourage, de sa famille et de lui-même. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas affirmer avec 100% de certitude comment se terminera l'une des plus grandes et longues sagas de l'histoire du football. Une chose est certaine, Mbappé sera présent au Bernabeu mercredi soir. Il reste désormais à voir si ce match pourrait faire basculer la relation entre le Français et le Real Madrid.

