La Ligue 1 a annoncé que le buteur du PSG remportait le titre en solo. L'attaquant de Monaco avait pourtant marqué autant que lui...

Kylian Mbappé (PSG) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ont terminé la saison avec 18 buts au compteur en championnat chacun. C'est toutefois le Parisien qui a été nomme meilleur buteur de l'exercice 2019-2020, a annoncé la Ligue 1 sur son site officiel jeudi.

Mbappé et Ben Yedder ont été départagés au nombre de buts inscrits de plein jeu. Le Parisien, avec un total de 18 contre 15 pour le Monégasque, buteur à trois reprises sur penalty, a donc devancé son équipier chez les Bleus. A noter que Mbappé a disputé 20 rencontres de Ligue 1 cette saison, contre 26 pour l'ancien attaquant du FC Séville.

Le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait déjà été sacré meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avant 33 roses en 29 rencontres. Plus aucun Français n'était parvenu à réaliser pareille performance depuis Jean-Pierre Papin. Le goleador de l'Olympique de Marseille avait remporté le trophée en 1990-1991 et 1991-1992.

Pour rappel, le championnat de France a été définitivement arrêté à cause de la pandémie de Covid-19. Le PSG, pour son 3e sacre de suite, a décroché ainsi logiquement son 9e titre de champion, égalant Marseille, à une longueur du record de l'AS Saint-Etienne (10 titres).

