"Mbappé, c'est un requin" : Tuchel fait tout pour garder le phénomène

Alors que le joeueur est convoité par le Real Madrid, Thomas Tuchel ne tarit pas d'éolges a son égard. Stratégie pour éloigner les plus gourmands ?

Kylian Mbappé "a une mentalité énorme, il veut marquer, toujours, c'est un requin, si vous laissez tomber une goutte de sang, il arrive", a exposé son entraîneur au PSG Thomas Tuchel, mardi devant la presse.

"C'est un joueur extraordinaire, a poursuivi le technicien allemand. Quand il peut sentir un but, il est là. A chaque entraînement, quand on fait des frappes - c'est sa qualité - il est toujours prêt pour marquer. Son objectif est de marquer plus et plus, c'est exceptionnel, qu'il se comporte comme ça".

A 20 ans le champion du monde n'en finit plus de crever l'écran, en tête du classement des buteurs avec 27 réalisations.

C'est un des joueurs les plus convoités de la planète. Les médias espagnols évoquent une enveloppe de recrutement au Real Madrid pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros cet été pour rebâtir l'effectif et certains avancent même le chiffre de 280 millions euros à miser sur le seul Mbappé.