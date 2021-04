Malgré les "rumeurs" de transferts, la dernière en date l'expédiant au Real Madrid, Kylian Mbappé reste "concentré uniquement sur" le Paris SG, a assuré vendredi son entraîneur Mauricio Pochettino.

A une question sur l'intérêt prétendu du Real évoqué jeudi par des médias espagnols, le technicien parisien a répondu: "Nous sommes habitués, au très haut niveau, à ces rumeurs, dans les grands clubs et pour les joueurs top classe, comme est Kylian".

"Le plus important est que Kylian reste tranquille, il est concentré uniquement sur l'équipe et les objectifs à atteindre, il très mûr pour son âge", a ajouté l'Argentin, qui s'exprimait à la veille d'un déplacement à Strasbourg pour la 32e journée de Ligue 1 et surtout du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich programmé mardi prochain après l'exploit parisien réussi à l'aller (3-2).

"Tout ce qui se passe autour, nous ne pouvons pas le contrôler, mais l'influence sur le travail de Kylian, c'est zéro", a assuré Pochettino.

L'entraîneur du Real, Zinédine Zidane, a évacué de la même façon la question qui lui a été posée vendredi avant le clasico contre Barcelone en Liga.

"Kylian est un grand joueur. Ce qu'il veut faire dans le futur, on verra bien, mais pour le moment ce n'est pas ma préoccupation", a seulement lâché "Zizou".

Des médias espagnols avaient assuré jeudi que le champion du monde de 22 ans ne prolongerait pas avec le PSG, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022, avant d'être démentis dans la soirée par l'entourage de Mbappé, cité sur la radio RMC.

A une question sur l'intérêt prétendu du Real évoqué jeudi par des médias espagnols, le technicien parisien a répondu: "Nous sommes habitués, au très haut niveau, à ces rumeurs, dans les grands clubs et pour les joueurs top classe, comme est Kylian"."Le plus important est que Kylian reste tranquille, il est concentré uniquement sur l'équipe et les objectifs à atteindre, il très mûr pour son âge", a ajouté l'Argentin, qui s'exprimait à la veille d'un déplacement à Strasbourg pour la 32e journée de Ligue 1 et surtout du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich programmé mardi prochain après l'exploit parisien réussi à l'aller (3-2)."Tout ce qui se passe autour, nous ne pouvons pas le contrôler, mais l'influence sur le travail de Kylian, c'est zéro", a assuré Pochettino.L'entraîneur du Real, Zinédine Zidane, a évacué de la même façon la question qui lui a été posée vendredi avant le clasico contre Barcelone en Liga. "Kylian est un grand joueur. Ce qu'il veut faire dans le futur, on verra bien, mais pour le moment ce n'est pas ma préoccupation", a seulement lâché "Zizou".Des médias espagnols avaient assuré jeudi que le champion du monde de 22 ans ne prolongerait pas avec le PSG, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022, avant d'être démentis dans la soirée par l'entourage de Mbappé, cité sur la radio RMC.