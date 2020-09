La saison n'a pas encore repris en Espagne que le capitaine des Diables rouges est déjà dans le dur, entre un Real mécontent et une mauvaise image.

Eden Hazard s'apprête à entamer sa deuxième saison au Real et les choses ne s'annoncent pas géniales. Le Belge de 29 ans a retourné pas mal de gens contre lui en Espagne, en raison d'un voyage avec l'équipe nationale pas vraiment au goût de la direction de la Casa Blanca. En effet, le numéro 10 n'a pas joué la moindre minute. Pire, il ne s'est même pas entraîné avec les autres internationaux.

...

Eden Hazard s'apprête à entamer sa deuxième saison au Real et les choses ne s'annoncent pas géniales. Le Belge de 29 ans a retourné pas mal de gens contre lui en Espagne, en raison d'un voyage avec l'équipe nationale pas vraiment au goût de la direction de la Casa Blanca. En effet, le numéro 10 n'a pas joué la moindre minute. Pire, il ne s'est même pas entraîné avec les autres internationaux.D'autres joueurs, parmi lesquels Luka Modric ou Martin Odegaard, ont quant à eux décliné leur sélection avec la Croatie et la Norvège, afin de se concentrer exclusivement sur la préparation avec leur club. Thibaut Courtois est également retourné en Espagne, sur fond de test corona positif (ou pas).Selon les médias espagnols, le Real Madrid est en colère suite à ce comportement. La préparation a commencé et Zinédine Zidane tente, en compagnie du physio Grégory Dupont, de faire en sorte que ses troupes soient prêtes pour la rencontre du dimanche 20 septembre, contre la Real Sociedad d'Adnan Januzaj.Le staff mène donc ses hommes à la baguette depuis deux semaines à Valdebebas, le complexe d'entraînement madrilène, mais Hazard, de nouveau en proie à ces histoires de surpoids, n'y a donc pas encore eu droit. Il a suivi un programme d'entraînement individuel avec l'équipe nationale, mais sans retrouver la compétition, comme c'était prévu à l'origine.Pourquoi ? Difficile de savoir avec précision, tant le mystère plane autour d'Eden. Nouveaux problèmes avec sa cheville meurtrie ? Pas envie de prendre le moindre risque ? Est-il tout simplement hors-forme ? Personne ne connaît vraiment la vérité. Ce manque de clarté n'est pas pour restaurer l'image de notre compatriote.Pendant ce temps, la nervosité et l'impatience grandissent à Madrid. Il est incompréhensible que le joueur le plus cher de l'histoire du club - son prix de transfert serait en fait de 160 millions d'euros, toutes sortes de bonus et de primes compris - ne soit pas préoccupé à 200% par son état de forme, y compris pendant ses vacances. Encore plus après une saison décevante sur le plan personnel, au cours de laquelle il n'a marqué qu'un but (et offert six passes décisives). De plus en plus de mauvaises ondes commencent à entourer Eden Hazard. Le fait que la Liga n'autorise pour le moment aucun spectateur est peut-être sa chance, car la partie la plus critique des supporters du Real pourrait se retourner contre lui. Hazard doit changer la perception que les gens ont de lui le plus rapidement possible et cela ne sera possible qu'avec des performances sur le terrain. Mais cela sera-t-il possible dans un avenir proche ?