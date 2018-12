Maurizio Sarri sur la prolongation de contrat d'Eden Hazard: "c'est à lui de décider"

"Je veux Eden ici, bien sûr, mais je veux Eden ici s'il souhaite rester. Je sais qu'il y a des discussions entre le club et l'agent d'Eden, chaque semaine je pense, donc s'il y a du neuf, le club m'appellera immédiatement. Je ne peux pas parler tous les jours avec les joueurs de leur nouveau contrat. Ce n'est pas mon métier. Le club et les agents des joueurs doivent discuter pour trouver une solution." Arrivé en 2012, Hazard est lié à Chelsea jusqu'en 2020. Sous les ordres de Sarri, Hazard a connu un début de saison tonitruant, avec 7 buts et 5 assists en 13 journées de Premier League. Les Blues sont troisièmes de la Premier League avec 31 points, 10 de moins que le leader Manchester City qui a joué une rencontre de plus.