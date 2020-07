L'Excel Mouscron a annoncé lundi le recrutement de Matias Silvestre, un défenseur central argentin de 35 ans. Silvestre s'est engagé pour deux saisons.

Formé à Boca Juniors, où il a joué de 2003 à 2008, Silvestre a passé la plus grande partie de sa carrière en Italie, où il a porté tour à tour les maillots de Catane, de Palerme, de l'Inter Milan, de l'AC Milan, de la Sampdoria, d'Empoli et de Livourne (Serie B) la saison dernière. Le défenseur totalise ainsi 318 rencontres en Serie A. Il était libre depuis le 1er juillet.

"Défenseur athlétique et expérimenté, il devrait pouvoir encadrer les jeunes pousses mouscronnoises et leur apporter toute l'expérience acquise au cours de ses années passées dans le championnat italien", a indiqué Mouscron, dont le rachat par Gérard Lopez, également propriétaire de Lille, a été officialisé samedi.

