Entre remake de la finale de l'Euro 2016, chasses aux records et nouvelles pépites, le match de Nations League opposant les champions du monde et les champions d' Europe en titres s'annonce palpitant.

L'équipe championne du monde voudra dimanche prendre sa revanche sur la Seleção qui l'a empêchée d'être sacrée championne d'Europe en 2016. Ces derniers s'affronteront dans le cadre de la troisième journée de la Nations League, dans le but de s'emparer de la tête du Groupe 3, dans lequel les deux pays se partagent la première place. Les Portugais et les Bleus ont en effet tous les deux remporté leurs duels respectifs contre la Croatie et la Suède.

Durant ce match très attendu, Cristiano Ronaldo et Olivier Giroud voudront faire trembler les filets. En effet, le quintuple Ballon d'Or est à huit réalisations de devenir le joueur ayant marqué le plus de buts pour sa sélection. Le record est actuellement détenu par l'Iranien Ali Daei (109 buts). L'attaquant français de Chelsea est quant à lui devenu, lors de sa 100e cap avec les Bleus, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des doubles champions du monde avec 42 buts. En inscrivant un doublé contre l'Ukraine, il a dépassé Michel Platini et se rapproche de Thierry Henry et ses 51 buts.

New Kids on the Block

Des records auxquels ne pensent pas encore les jeunes pépites françaises et portugaises qui ne comptent que quelques sélections à leur actif. Eduardo Camavinga (17 ans) s'est montré très convaincant lors de sa première titularisation contre l'Ukraine (victoire 7-2), durant laquelle il a inscrit son premier but en équipe nationale. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à marquer en équipe de France depuis Maurice Gastiger, en 1914. Le nouveau coéquipier de Jérémy Doku à Rennes serait déjà dans les petits papiers du Real Madrid, qui en aurait fait sa priorité sur le marché des transferts.

Le match de dimanche soir devrait mêler nouvelle génération à la recherche d'expérience internationale et vieille garde en quête de records.

Un grand pas vers un géant européen déjà effectué par les deux nouvelles stars portugaises João Felix et Francisco Trincão (vingt ans tous les deux). Le premier a signé l'été passé à l'Atlético de Madrid, où il est devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club (126 millions d'euros). Le Golden Boy 2019 est perçu comme un futur Ballon d'Or en puissance, au même titre que la jeune superstar tricolore Kylian Mbappé. Le second vient tout juste de signer au FC Barcelone pour 31 millions d'euros et est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football portugais.

Leandro Thibaut (st.)

